Россияне рассказали об отношении к празднованию китайского Нового года

Большинство (94%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не празднуют китайский Новый год, однако 72% опрошенных знают символ наступившего года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Символом наступившего года по восточному календарю россияне назвали тигра или водяного тигра (72%). Женщины чаще, чем мужчины, называли символ года (82% против 60%), треть мужчин затруднились дать ответ или сообщили, что не знают (35%). Большинство граждан России не отмечает китайский Новый год (94%), празднуют – 5%, чаще граждане старшего поколения 60+ лет (7%)», – передает ТАСС сообщение ВВЦИОМ.

По данным опроса, около 10% респондентов ассоциируют празднование китайского Нового года с драконом и змеем, с пиротехникой, фейерверками и салютами 8%, порядка 4% связывают этот праздник с тигром, и 2% респондентов ассоциируют праздник с задержкой посылок из Китая.

Новый год по лунному календарю наступил 1 февраля и продлится до 21 января 2023 года. Его покровителем будет синий водяной тигр.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29 января. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Новый 2022 год, символом которого, как и в Китае, является Тигр, наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах страны. В Японии, в отличие от Китая, откуда пришли 12 животных-символов года, Тигр вступает в свои права не в конце января, а с первыми секундами календарного года.