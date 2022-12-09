Главу управления по борьбе с коррупцией таможенной службы арестовали за взятку

Украинский бизнесмен Ахметов назвал «закон об олигархах» Зеленского захватом власти

Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что Зеленский прикрывает реформами попытку захвата власти

Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку узурпировать власть в стране, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post.

Бизнесмен заявил, что отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно, не принимая популистские законы, пишут «Известия».

Ахметов отметил, что его мнение разделяют и другие представители бизнеса на Украине. Он также указал, что закона об «олигархах» нет ни в США, ни в Евросоюзе, когда составляются незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке.

Бизнесмен назвался крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине, попросив не называть себя олигархом.

Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса на Украине.

В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет.