МИД предупредил россиян о рисках выезда за рубеж

Рябков предупредил россиян о рисках при выезде за рубеж из-за возможных претензий США

России необходимо донести до всех граждан, осуществляющих заграничные поездки, что к ним могут быть предъявлены предполагаемые обвинения со стороны американских властей, россияне должны проявлять бдительность и внимательность, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, необходимо донести до всех российских граждан, что к ним могут быть претензии со стороны американских властей, что они должны проявлять бдительность и внимательность и взвешивать риски, связанные с выездом и появлением на территориях, где они могут стать объектами беспредела со стороны США, передает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что подобных случаев немало, и МИД публикует соответствующие предупреждения на своем сайте.

Он добавил, что МИД будет делать максимум для того, чтобы США в полном объеме выполняли имеющиеся соглашения о взаимно-правовой помощи от 1999 года, которыми эта страна пренебрегает, когда это не отвечает ее интересам.

Ранее Рябков заявил, что США стремятся спровоцировать в России дефолт путем истощения запасов валюты.