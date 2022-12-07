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Морской порт Сочи усилил меры безопасности
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Руководство Сочинского морского торгового порта решило усилить меры безопасности, сообщил генеральный директор порта Юрий Владимиров.
Меры транспортной безопасности усилили дополнительным досмотром судов каботажного плавания, приходящих извне, пояснил Владимиров в беседе с РИА «Новости».
Такие суда будут досматриваться линейным отделением, полицией и сотрудниками порта.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. По указу главы государства, такой режим затрагивает Крым, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую области и Севастополь.
Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России
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Нападения Украины на российские военные аэродромы окажутся «новым опасным витком» конфликта, НАТО «постараются успокоить» Киев, написал в авторской колонке в Bloomberg экс-адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Ставридис полагает, что заявления об атаках на два российских аэродрома являются «новым опасным витком» нарастания конфликта на Украине. При этом американский адмирал выразил надежду на то, что западные партнеры постараются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак, говорится в колонке Ставридиса в Bloomberg.
Отмечается: несмотря на то, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, вины оно тоже не отрицало. По информации агентства, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в своем Twitter (запрещен в России), что если запустить объекты в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета.
Агентство подчеркивает, что такой шаг киевского режима демонстрирует, что украинцы «чертовски злы и больше не собираются этого терпеть».
Газета The New York Times со ссылкой на украинское официальное лицо отметила, что беспилотники «были запущены с территории Украины», однако киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Стали известны подробности стрельбы по полицейским в Новошахтинске
Стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир, сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что мужчина открыл стрельбу из пулемета. В Ростовской области введен план «Сирена», передает ТАСС.
В связи с происшествием в городе усилили меры безопасности в школах и детских садах, сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.
Во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь
Шойгу: Потери украинских войск за ноябрь составили свыше 8,3 тыс. военных
Потери ВС Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных и свыше 460 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
По его словам, Украина за месяц потеряла пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что российские войска освободили за последнее время Майорск, Опытное, Павловку, Андреевку, Белогоровку Южную и Курдюмовку. Значительный урон технике и живой силе ВСУ был нанесен на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
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Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ
Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков.
В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.
Синдеева: Возможно, телеканала «Дождь» не будет – не нужно это говно будет никому
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Гендиректор телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) опубликовала видеообращение, в котором она попросила прощения у уволенного ведущего Алексея Коростелева, слова которого стали причиной для отзыва лицензии у канала в Латвии.
Синдеева в своем Telegram-канале рассказала, что Коростелева уволили «за ошибку». «Мы из-за ошибки уволили Лешу (Алексея Коростелева). Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: «Леша, прости», – сказала Синдеева.
Также она попросила вернуться к работе экономического обозревателя Маргариту Лютову и ведущего Владимира Роменского (признан иноагентом в России). «Лёш, Рит, Роменский, ребят, возвращайтесь на «Дождь». Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка, и украинцы могут за это нас не простить, но это ошибка», – сказала Синдеева в своем видеообращении.
«Дорогие мои коллеги, наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с моим решением. У вас есть полное право вести себя как считаете нужным. Но больше я ничего не могу сделать. Я хочу оставаться человеком», – добавила она.
Синдеева считает, что после ее заявления «все может разрушиться»: «И, возможно, не будет телеканала – ну не нужно это говно будет никому».
Напомним, ранее нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь». В пятницу руководство «Дождя» объявило об увольнении одного из своих ведущих – Алексея Коростелева. Причиной стали сказанный им в эфире слова, где он попросил зрителей присылать на электронную почту канала факты недостаточного снабжения российских войск в зоне СВО: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». За это высказывание телеканал получил третье предупреждение от властей Латвии и был закрыт.
Ранее телеканал «Дождь» получил штраф на 10 тыс. евро и два предупреждения за показ карты, где Крым входит в состав России, и за слова того же Коростелева «наша армия», сказанные в эфире в адрес ВС России.
Во вторник Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предложила запретить въезд в страну ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву из-за его слов о поддержке армии России.
В Болгарии протестующие окружили храм с послом России и митрополитом Антонием внутри
СМИ: Протестующие в Болгарии окружили храм, где находятся российские посол и митрополит
Протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм, где находятся посол России Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), сообщили СМИ.
Как отмечает издание Novinite, протестующие выступают против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, они заблокировали русскую церковь в центре Софии. При этом на службе в храме помимо Антония присутствовала российский посол Элеонора Митрофанова, она остается внутри.
По данным издания, протестующие выкрикивают антироссийские лозунги.
Ранее София приостановила выдачу виз российским владельцам болгарской недвижимости.
Эксперт: Факт венчания Пугачевой и Галкина лишает их прав на гражданство Израиля
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Тот факт, что Максим Галкин (признан в России иноагентом) участвовал в обряде венчания, свидетельствует об отказе этого артиста от иудейской веры. Соответственно, он не имеет права на израильский паспорт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в прессе еврейского государства возникла дискуссия о том, что Галкина и его жену Аллу Пугачеву могут лишить израильского гражданства.
«В аккаунте Максима Галкина в социальных сетях они изучили видеоролик его свадьбы с Аллой Пугачевой. Очевидно, что церемония прошла в церкви, а не в синагоге, в присутствии православных священников. Раввины на свадьбе не присутствовали. На записи видно, что во время обряда Галкин прижимает икону к груди и целует ее, то есть совершает христианский обряд. Из этого делается вывод о том, что перед венчанием артист сменил свою религию. Но иудей, сменивший свое вероисповедание, автоматически лишается права на получение гражданства Израиля. Даже если мать Галкина – еврейка, это уже не имеет значения», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Чтобы получить израильское гражданство, необходимы две вещи. Первое – иметь еврейские корни. Если мать еврейка, то ее дети иудеями считаются автоматически. Если же еврейские корни подтверждаются только в третьем, даже в четвертом поколении, то человеку необходимо принять иудаизм. Обращение в веру называется гиюр. Этот обряд можно проводить в Израиле, а можно и в раввинате в России. Перед этим необходимо выучить еврейские традиции, не менее месяца соблюдать их, а также пройти несколько иудейских обрядов», – пояснил эксперт.
Ципис добавил, что те данные, которые указываются в анкете на получение гражданства Израиля, всегда проверяются. «На слово никто никому не поверит. Еврейское происхождение необходимо подтвердить документально. Кроме того, процедура гиюра крайне сложна, а подготовка к нему может занять много времени», – уточнил Ципис.
Получить вновь право на израильское гражданство после смены вероисповедания теоретически возможно, однако это процесс долгий и непростой, поясняет эксперт. «Для этого следует отказаться от предыдущей религии и вновь принять иудаизм. Если же окажется, что Галкин остался христианином, то его гражданство, если он его уже получил, может быть аннулировано», – резюмировал эксперт.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в еврейском государстве во вторник возник скандал вокруг деятельности агентства «Натив», которое курирует вопросы репатриации. Как заявили журналисты 13-го канала, агентство допускало нарушения при оформлении паспортов репатриантов, в частности, по их мнению, россияне Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом), скорее всего, незаконно получили гражданство. По данным телеканала, документы для российских звезд могли делаться «по знакомству», причем в нерабочие дни, передает RT.
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
Журналисты отмечают: Галкин, который по матери является евреем, перед вступлением в церковный брак с Пугачевой прошел обряд крещения, из-за чего теперь не попадает под действие закона о возвращении. При этом у Пугачевой еврейских корней вовсе нет. Скорее всего, она получила паспорт только на том основании, что является супругой репатрианта. Если паспорт Галкина будет аннулирован, то паспорт Пугачевой тоже будет аннулирован автоматически.
Правда, официально не сообщалось, что Галкин получил гражданство Израиля. Фото якобы израильского паспорта Пугачевой публиковали СМИ. Ранее Пугачева подтвердила, что уехала в Израиль. Певица также начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».
В ноябре 2017 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Пугачева и Галкин провели обряд венчания. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», – написал Галкин в своем Instagram* (эта соцсеть компании Meta* признана экстремистской и запрещена в России), опубликовав видеозапись обряда.
Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях
Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты.
Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве.
Власти Новошахтинска призвали граждан покинуть улицы
Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы и укрыться после стрельбы по полицейским
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Власти Новошахтинска в Ростовской области, где в пригороде мужчина стрелял в полицейских и ранил одного, призвали жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задерживать разыскиваемого, говорится в опубликованном на официальном сайте администрации города заявлении.
«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», – передает ТАСС текст сообщения.
В правоохранительных органах города сообщили, что в районе Новой Соколовки один из выездов из Новошахтинска, в нескольких километрах от административной границы с ЛНР, перекрыт из-за стрельбы по полицейским.
Во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир.
Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
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Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.
О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.
Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Пугачеву и Галкина заподозрили в незаконном получении гражданства Израиля
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Израильское бюро по связям «Натив», занимающееся вопросами репатриации, допускало нарушения при оформлении паспортов, заявил журналист израильского 13-го канала Равив Друкер. В частности, он указал на незаконное получение Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) израильского гражданства.
По данным Друкера, документы для звезд могли делаться «по знакомству» и в нерабочие дни, передает RT.
Журналист отмечает, что Галкин, который по матери является евреем, перед вступлением в церковный брак с Пугачевой прошел обряд крещения, из-за чего теперь не попадает под действие закона о возвращении. При этом у Пугачевой еврейских корней вовсе нет.
Однако официально не сообщалось, что Галкин получил гражданство Израиля. Фото якобы израильского паспорта Пугачевой ранее публиковали СМИ.
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России, сейчас она находится в Израиле. Певица также начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».
Папа римский назвал свои слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи»
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Пап Римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев были неправильно истолкованы и являются лишь «фигурой речи», заявил во вторник председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.
По словам Севастьянова, понтифик считает, что его слова извратили, он, наоборот, защищал русскую культуру, говоря о том, что она является неотъемлемой частью европейской культуры.
«Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости», – передает ТАСС слова Севастьянова.
Также понтифик отметил, что Россия является «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. Указано на желание папы римского показать, что Россия миролюбивая гуманистическая культура, а русский народ взаимосвязан с Европой.
«Нельзя говорить, что русские – жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», – заключил собеседник агентства.
Напомним, Папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.
Bloomberg: От отключения электроэнергии Европу отделяет несколько градусов Цельсия
Колумнист Bloomberg описал «страшный сценарий» зимы для европейцев с отключением электроэнергии
До отключения электроэнергии Европе осталось несколько градусов Цельсия, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению журналиста, энергетические рынки сегодня настолько напряжены, что от отключений электроэнергии Европу могут отделять несколько градусов Цельсия или пара безветренных дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Блас поясняет, что цены на энергоносители остаются очень высокими, а сам континент полностью зависит от погоды. По его мнению, перед Европой открывается «страшный сценарий», который немецкие эксперты в энергетике называют Dunkelflaute («темный кризис» – прим. ВЗГЛЯД), то есть период с малым количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур.
По словам колумниста, в случае, если в Европе начнется так называемый Dunkelflaute, что многие специалисты усердно прогнозируют уже в ближайшие пару недель, то регион окажется в большой беде.
Журналист пояснил, что отключение электроэнергии наиболее вероятно в случае такого сценария, при том, что холодный сезон только начался.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, и посоветовал Европе задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность.