Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий

Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС.

В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам.

По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину.