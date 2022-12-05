В США заявили о разногласиях с Киевом после слов Зеленского

WSJ: Западные политики обеспокоены стараниями Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с Россией

После отрицаний президента Украины Владимира Зеленского по поводу падения украинской ракеты в Польше западные политики поняли, что киевский режим стремится вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Лоуренс Норман, Нэнси Юссеф и Дрю Хиншоу.

По их мнению, ситуация показала: в то время, как Киев стремится усилить присутствие НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники напротив стараются избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает РИА «Новости».

Таким образом, заявления Зеленского обнажили «одно из самых острых разногласий между Украиной и США», считают американские журналисты.

Кроме того, они отмечают, что некоторые европейские и американские официальные лица до сих пор задаются вопросом, не пытался ли Зеленский тем поступком использовать происшествие в Польше в качестве провокации, чтобы еще больше вынудить НАТО вступить в конфликт.

Издание подчеркивает, что многие европейские чиновники назвали реакцию Киева в большей степени эмоциональной.

Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека.