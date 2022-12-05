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5 декабря, понедельник | Последнее обновление — 10:36 | vz.ru
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21:02
собственная новость
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В США заявили о разногласиях с Киевом после слов Зеленского
WSJ: Западные политики обеспокоены стараниями Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с Россией
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После отрицаний президента Украины Владимира Зеленского по поводу падения украинской ракеты в Польше западные политики поняли, что киевский режим стремится вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Лоуренс Норман, Нэнси Юссеф и Дрю Хиншоу.
По их мнению, ситуация показала: в то время, как Киев стремится усилить присутствие НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники напротив стараются избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает РИА «Новости».
Таким образом, заявления Зеленского обнажили «одно из самых острых разногласий между Украиной и США», считают американские журналисты.
Кроме того, они отмечают, что некоторые европейские и американские официальные лица до сих пор задаются вопросом, не пытался ли Зеленский тем поступком использовать происшествие в Польше в качестве провокации, чтобы еще больше вынудить НАТО вступить в конфликт.
Издание подчеркивает, что многие европейские чиновники назвали реакцию Киева в большей степени эмоциональной.
Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека.
В США назвали сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
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Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
В США предупредили о риске войны с Россией из-за политики НАТО
Обозреватель American Conservative Дреер: «Затыкание ртов» несогласным с политикой НАТО может привести к войне с Россией
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Практика «затыкания ртов» несогласным с политикой НАТО и противникам военной помощи Украине может привести к расширению конфликта на Украине до глобальных масштабов и войне с Россией, выразил мнение обозреватель American Conservative Род Дреер.
Автор статьи выразил уверенность, что мировым элитам совершенно невыгодно мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому каждый, кто выступает против продолжения поддержки Киева, сразу же подвергается критике. Обозреватель посетовал, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что, по его мнению, может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока, передает РИА «Новости».
Накануне Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Запад не готов на прекращение конфликта на Украине.
В Германии предложили справедливо распределять украинских беженцев в ЕС
Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг призвали власти Германии срочно выступить за справедливое распределение вновь прибывающих людей среди стран ЕС, сообщает газета Bild.
Представитель земли, отвечающий за вопросы миграции, Зигфрид Лорек (ХДС) рассказал, что Баден-Вюртемберг уже принял более 141 000 беженцев с Украины. По этому показателю федеральная земля превосходит всю Францию, сообщает Bild.
«Поэтому мы срочно призываем федеральное правительство выступить на европейском уровне за справедливое и сбалансированное распределение и принять соответствующие меры, чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке», пишет в статье для издания Die Welt политик федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.
В Николаеве рассказали об изнасилованиях девушек польскими наемниками
Киев запретил расследовать дело об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве
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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал активист николаевского подполья.
«Польские наемники ... беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что на данный момент достоверно известно о двух случаях изнасилования. «Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Из Киева дан указ закрывать на все глаза», – добавил он.
Активист также заметил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности, на самом деле его жена и сын приехали на несколько часов, чтобы снять фото и видео, после чего уехали.
Ранее пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
Пограничники Молдавии сообщили о неработающих КПП на границе с Украиной
Погранполиция Молдавии: На границе с Украиной не работают пять КПП
Пять контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе не работают из-за технических сбоев и отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии.
Погранполиция сообщила, что в 10.00 мск из-за отсутствия электричества на украинской стороне было приостановлено движение на КПП Вулканешты – Виноградовка, Сэиць – Лесное, Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Мирное – Табаки, Унгурь – Броница, через КПП Мирное – Табаки и Вулканешты - Виноградовка разрешего пересекать границу пешеходам, передает РИА «Новости».
Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что присоединение Кишинева к антироссийским санкциям являлось бы объявлением войны собственным гражданам.
Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
Представитель Эрдогана Калын призвал Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности
С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку в области архитектуры безопасности, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын заявил в интервью английской версии канала al-Jazeera, что с украинского кризиса началась вторая холодная война, которая наверняка продолжится через симметричную войну, гибридную и много других типов, передает РИА «Новости».
По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и не разработают параметры новой сделки – архитектуры безопасности, где никто никому не станет навязывать решения и не будет считать других ниже по рангу.
Он призвал «не сжигать мосты» с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
В Польше уличили Украину во лжи о «выплаченном долге»
Kresy: УНИАН обманывает, говоря о «выплате» Польше долга за военную помощь с помощью беженцев
Заявление Киева о том, что украинцы якобы внесли в польскую экономику ровно столько, сколько Варшава выплатила Украине в качестве военной помощи, в Польше назвали пропагандой, пишет обозреватель Kresy Марек Троян.
Украинское инфмгентство УНИАН опубликовало инфографику «Украинцы возвращают долг Польше». Если верить этим цифрам, то 2,14 млрд евро, которые украинцы потратили в Польше за последний год, «полностью окупают помощь Украине от властей Польши», передает РИА «Новости».
При этом, по словам Трояна, информация УНИАН абсолютно ложная и носит пропагандистский характер, так как потраченная Польшей на помощь Украине сумма на данный момент составила более 3 млрд евро. Более того, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев еще обошлось Варшаве в 8,36 млрд евро.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.
Власти Украины начали национализацию «Альфа-банка»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Украинские власти начали процедуру национализации «Альфа-банка»
Власти Украины приступили к национализации «Альфа-банка», сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк заявил в эфире национального телемарафона, что «Альфа-банк» на Украине прошел ребрендинг, сейчас это «Сенс Банк». Он также сообщил, что процедуры по национализации финансовой организации уже идут, передает РИА «Новости».
Советник главы офиса президента Украины выразил мнение, что этот процесс пройдет проще, чем в свое время национализация Приватбанка. Подоляк объяснил это меньшей численностью физлиц с вкладами в «Альфа-банке». По его словам, панических настроений у вкладчиков финансовой организации нет.
По информации о структуре АО на сайте «Сенс Банка», доли через холдинговые компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. В октябре Нацбанк Украины запретил Косогову владеть долей в капитале украинского «Альфа-банка».
В минувшую субботу появились сообщения, что российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне по подозрению в нарушении санкций, однако вскоре освободили под залог. Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком.
В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США
Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.
Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.
На Украине анонсировали возвращение к стабилизационным отключениям света
Стабилизационные отключения света с 5 декабря вводятся в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.
В ДТЭК попросили жителей с пониманием отнестись к возможным отключениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что для регулирования работы электросетей Киев может начать импорт электроэнергии.
Дом украинской блогерши подожгли в Риге
Неизвестные совершили поджог дома украинской блогерши Стужук в Риге из-за ее высказываний о киевских властях
Неизвестные совершили поджог дома раскритиковавшей киевский режим украинской блогерши Софьи Стужук в Риге.
Неизвестные забросили к дому Стужук «коктейль Молотова», однако возгорание удалось быстро устранить до того, как кто-то из жильцов мог пострадать, отмечает радио Sputnik. В этот момент в доме находились пятеро детей.
Напомним, жители Риги, поддерживающие Украину, начали активную травлю Стужук, которая переехала в Латвию весной из-за «несогласия с киевским режимом» без планов когда-либо вернуться на родину.
В ноябре отказавшимся признавать Россию «спонсором терроризма» евродепутатам устроили травлю – на двери кабинетов наклеили листовки, в которых говорится, что они «поддерживают терроризм».
Американцев предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Украины
New York Times: Соперничество США с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в ядерную войну
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Американцам необходимо осознать, что соперничество Штатов с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в полномасштабную ядерную войну, написал ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в своей статье для New York Times.
Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая нанесет Штатам беспрецедентный ущерб. Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с СССР оставил бы от Америки лишь руины, передает РИА «Новости».
Как отметил эксперт, считающие, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать людям о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эры. Он выразил уверенность, что американцам предстоит столкнуться с мрачной реальностью, в которой соперничество Штатов с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную ядерную войну.
Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.
Памятник Советскому солдату снесли во Львовской области
Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив Львовской области на Украине, сообщил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
«Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвующих в освобождении населенного пункта», – написал Кива в своем Telegram-канале.
На видео, которое опубликовал Кива, видно, как к скульптуре прикрепили трос лебедки от грузового автомобиля, с его помощью водитель машины завалил скульптуру, которая разрушилась вследствие удара о землю. Присутствующие снимают происходящее на видео, кричат и аплодируют.
Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы.
ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка вооруженными силами Украины из РСЗО «Град»
Вооруженные силы Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 03.49 был зафиксирован обстрел вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка из населенного пункта Тоненькое ракетами реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
Накануне ВСУ обстреляли Донецк ракетами реактивной системы залпового огня «Град».
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