В Магадане после гибели ребенка от схода масс снега начали проверку учреждений

В Магадане после гибели ребенка от схода масс снега начали проверку садов, школ и других учреждений

В Магадане обследуют школы, детские сады и другие городские учреждения на предмет безопасности после гибели восьмилетнего ребенка от схода масс снега, сообщили в прокуратуре Магаданской области.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в настоящее время начато обследование территорий детских садов, школ, иных учреждений, посещаемых несовершеннолетними, на предмет безопасности нахождения на территории указанных организаций,

Отмечается, также, что сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц детского сада на предмет халатности.

Напомним, что в воскресенье восьмилетний мальчик погиб в Магадане после схода снежных масс с крыши одного из детских садов.