Ведущий американского юмористического шоу пошутил о травме головы у Байдена

Ведущий телепрограммы Saturday Night Live Weekend Update Майкл Че высмеял поведение президента США Джо Байдена, сказав, что политик каждый день ходит на работу с энцефалопатией, пишет Daily Mail.

Это заболевание, как отмечает Daily Mail, как правило, возникающим вследствие травмы головы (болезнь также называют энцефалопатией боксеров).

«Как вы думаете, будет ли (Байден) заботиться о том, чтобы позволять железнодорожникам взять отпуск по болезни, если он каждый день появляется на работе с тотальной энцефалопатией?» – приводит слова Че Lenta.ru.

Таким образом ведущий прокомментировал решение Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой, власти США готовят планы на случай, если она начнется.

Напомним, СМИ заявляли, что забастовка может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов не договорится с крупнейшими корпорациями отрасли. В понедельник один из крупнейших профсоюзов SMART-TD частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями. В США цены на потребительские товары растут намного быстрее зарплат, в стране сохраняется высокий уровень инфляции.