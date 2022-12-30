Песков: За год до выборов для Путина главным будет победоносно завершить ряд дел

Приближающиеся президентские выборы не будут главным фактором в работе Владимира Путина в 2023 году, самым важным для него остаются реальные дела, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, приближение выборов в принципе не являлось главным фактором, так как у президента есть основная задача – ведение субстантивной работы и получение осязаемых результатов от нее в особенности в такое судьбоносное время в истории, передает ТАСС.

Песков добавил, что в течение последнего перед выборами года также будут показательны реальные дела, с которыми столкнулась страна. Более того, все необходимые дела будут завершены на 100% эффективно.

Ранее Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении, защищая интересы своих граждан.