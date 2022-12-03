В Эфиопии завершился Форум ООН по управлению интернетом

В столице Эфиопии Аддис-Абебе прошел XVII Форум по управлению Интернетом, главной темой которого стало развитие устойчивого интернета для будущего, чтобы соединять людей на планете.

Девизом выбрали фразу «Resilient Internet». В форуме приняли участие более 5 тыс. человек из 170 стран мира. Половина из присутствующих были представители молодежи. Также в этом году IGF посетило рекордное количество делегатов из Африки (1400 человек). Меньше всего была представлена Восточная Европа.

В ходе церемонии закрытия министр инноваций и технологий Эфиопии Хурия Али поблагодарила всех за интерес к форуму. Она официально передала председательство IGF Японии.

Среди тем, которые обсудили на IGF, были подключение всех людей к сети и защита прав человека, недопущение фрагментации, защита приватности и управление данными, обеспечение безопасности, защиты и ответственности, передовые технологии, включая искусственный интеллект.

Российская делегация была представлена на высоком уровне. Состоялась сессия с участием заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэллы Черкесовой. Обсуждалось цифровое доверие и кибербезопасность. Она подчеркнула необходимость разработать универсальные правила для цифровых платформ.

Также участвовала глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

«Мы всегда открыты к международному сотрудничеству, обмену опытом и лучшими практиками. Перед лицом общих киберрисков будущего нужно объединить наши усилия. Потому что дети не бывают «чужими». Потому что дети – это всегда «мы», – отметила она в ходе выступления.

29 ноября состоялась организованная Центром сессия «Фрагментированная реальность: новые горизонты цифрового недоверия», основной темой которой стала фрагментация Интернета. В ней приняли участие представители бизнеса, академического сообщества и государства из разных уголков мира. Спикеры согласились, что одним из главных принципов Интернета является открытость и функциональная совместимость, и необходимо приложить усилия, чтобы сохранить их и позволить Интернету развиваться безопасно.

Позже была проведена сессия «Туманная метавселенная: размытая буква закона», посвященная регулированию новых технологий. Ее модератор Вадим Глущенко отметил, что в метавселенной в любом случае всегда должны быть правила.

Российское молодежное сообщество на IGF представлял Роман Чуков, председатель Совета Центра глобальной ИТ-кооперации. Он подчеркнул значимость участия молодежи.

Следующий Форум по управлению интернетом пройдет в японском городе Киото.