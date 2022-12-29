Путин: Россия будет повышать темпы и объемы строительства кораблей разных классов

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.

Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.

Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.

Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.

Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.

Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.

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