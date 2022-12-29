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Украина собралась создать беспилотники для поражения воздушных целей
AP: Украина запланировала разработать ударные беспилотники для поражения воздушных целей
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о намерении страны разработать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные для борьбы в том числе с воздушными целями.
Федоров в интервью Associated Press заявил, что теперь, когда Украина «более или менее оснащена» разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны. Речь, по его словам, идет как о взрывающихся БПЛА, так и о дронах, способных подниматься на высоту от 3 до 10 километров и поражать цели, передает ТАСС.
По данным AP, Украина закупила в общей сложности 1,4 тыс. беспилотников-разведчиков.
«Уже сейчас я могу сказать, что ситуация с беспилотниками коренным образом изменится в феврале или марте», – добавил Федоров.
Кроме того, в этом интервью Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Напомним, в середине декабря сообщалось, что производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии.
Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.
Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).
По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель.
Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».
Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании.
Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».
Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.
Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
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Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.
Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.
Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.
В Минпромторге сообщили о передаче Минобороны партии истребителей Су-57
Российская армия получила партию новейших многофункциональных истребителей Су-57, их передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех), сообщил Минпромторг.
Минобороны в среду получило очередную партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок от Авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что ОАК расширяет мощности для выпуска Су-57, этому способствовали системные решения по поддержке модернизации предприятия, принятые на государственном уровне.
В строй вводится новое высокотехнологичное оборудование, привлекается производственный персонал, работает поточная линия окончательной сборки, указал министр.
Ранее в октябре прошел первый испытательный полет модернизированного Су-57.
Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказали «расчеловечивание Запада».
По словам Захаровой, без слов Каллас было бы сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада.
«Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», – написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.
Латвия задержала и выдала Киеву чиновницу из Херсонской области
Жительницу Херсонской области Котляр осудили на Украине на 15 лет после задержания в Латвии
Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».
Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом на Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что на Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.
Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.
Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.
Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
В Госбюро расследований Украины заявили о задержании во Франции олигарха Жеваго
По запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила на национальном телемарафоне «Единые новости» советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
По ее словам, олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что примерно полтора месяца назад активы четырех украинских олигархов (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины.
Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.
Взрывы прогремели в Днепропетровске
Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.
В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».
Позднее СМИ сообщили о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.
Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных на четырех направлениях
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В последние сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировано несколько сотен военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении огневое поражение нанесли украинским подразделениям у поселков Синьковка, Тимковка и Кисловка (Харьковская область), ликвидировано больше 30 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Краснолиманском направлении артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых украинских бригад, также 103-й бригады теробороны у поселков Новолюбовка, Невское (ЛНР), Терны и Серебрянского лесничества (ДНР). Ликвидировано свыше 170 украинских военных, два БТР и четыре пикапа.
На Донецком направлении велся интенсивный огонь и активные действия ВС России, уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении поражена 72-я механизированная бригада ВСУ, иностранные наемники у Угледара (ДНР). Ликвидировано более 70 украинских военных и наемников, пять бронированных машин и два пикапа.
Также там уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая работала в направлении Владимировки (ДНР).
Во вторник российские военные уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка.
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Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия
Замглавы МИД Сыромолотов предупредил о последствиях свободной раздачи НАТО цифрового оружия через Украину
НАТО свободно передает цифровое оружие через Украину, такое поведение опасно непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
По его словам, важно четко осознавать, что представляемые Киевом угрозы в информационном пространстве носят универсальный характер. При этом бесконтрольная раздача цифрового оружия со стороны НАТО через Украину – опасное и разрушительное явление. Так, сегодня на прицеле у НАТО Россия, а завтра на ее месте окажется другая «неугодная Вашингтону» страна, передает РИА «Новости».
Ранее Сыромолотов рассказал, что Соединенные Штаты собираются потратить на кибератаки против неугодных им стран 11 млрд долларов в 2023 году.
До этого Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.
Меркель повторила оценку Минских соглашений как «попытки дать время Украине»
Меркель подтвердила свое заявление об оценке Минских соглашений как о «попытке дать время Украине стать сильнее»
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
Меркель, оценивая «альтернативы» ее решениям по России и Украине, заявила, что не поддерживает запуск вступления Украины и Грузии в НАТО, который обсуждался в 2008 году. По ее мнению, не оценивались последствия как с точки зрения реакции России для этих стран, так и «для НАТО и его правил помощи», пишет Sette (приложение к Corriere della Sera).
При этом Меркель заявила, что «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая «использовала этот период, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня». По ее словам, Украина 2014–2015 годов «не была такой, как сегодня». Экс-канцлер выразила сомнения, что «НАТО могло бы так много сделать, чтобы помочь Украине, как это делается сегодня».
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее
Украинский министр рассказал о мольбах «на коленях» к Маску
AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».
Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.
По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.
Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».
В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II
Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, сообщили СМИ.
Как пишет местное издание «Думская», в Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II, подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают, передает РИА «Новости».
Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что возле памятника «начинаются какие-то работы», все окружили и людей не пускают.
Ранее горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II.
Напомним, координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь.