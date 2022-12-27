В России подписали контракт по роботизированной утилизации мусора

В России подписали СПИК по созданию мусоросортировочных комплексов с роботизированным извлечением полезной фракции

Минпромторг, власти Московского региона и компания «Экомашгрупп» подписали специальный инвестиционный контракт для технологий обработки твердых коммунальных отходов с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных фракций.

Благодаря новому проекту сроком на 15 лет будет организованы производственные мощности и сформированы рабочие места в Московской области под серийное создание трех видов автоматических мусоросортировочных комплексов различной мощности на основе технологии обработки ТКО с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных компонентов, передает телеканал 360.

Как отметил статс-секретарь – замминистра промышленности торговли Виктор Евтухов, главной задачей проекта является локализация производства импортозамещающего оборудования для создания устойчивой системы обращения с ТКО. Так, система сможет обеспечить сортировку отходов в объеме 100% и значительно снизит объемы отходов.

Отмечается, что федеральные власти и московское правительство обязуются осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные федеральным и региональным законодательством.

Проект реализуется в рамках производства импортозамещающего оборудования для выполнения задач в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» и создания устойчивых систем обращения с ТКО.

Ранее Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с компанией «Аурус» по производству гибридных автомобилей.