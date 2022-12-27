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27 декабря, вторник | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Наемники ВСУ застрелили семью в Бериславе за якобы связи с Россией
В Бериславе иностранные наемники ВСУ убили мужчину и женщину за якобы связи с Россией
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В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
По данным одного из украинских военнослужащих, после переброски украинских войск в район «Бахмутской мясорубки» в Берислав прибыли военные территориальной обороны ВСУ, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы, рассказал представитель силовых структур.
Как сообщил источник радио Sputnik, пьяные наемники проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Россией, и грабят жилые помещения, в городе Бериславе были расстреляны мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной, ВСУ также требуют от местных жителей оплаты коммунальных услуг, начиная с февраля, а в случае неоплаты отключают электричество.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что СБУ расстреляла 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и готовят провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства.
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
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Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.
«Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.
«Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.
«При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.
В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.
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FT оценила успешные действия генерала Суровикина на Украине
FT: Решения генерала Суровикина на Украине снизили шансы ВСУ на наступление в южном направлении
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Решения командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на наступательные действия на южном направлении, считает британская газета Finanacial Times.
По информации издания, решения Суровикина позволили укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона, что, в свою очередь, снижает шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ. Оно впоследствии могло бы отрезать связывающий Россию с Крымом сухопутный коридор, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, в статье отмечается, что несколько западных военных аналитиков пока что считают «прорыв» ВСУ возможным.
При этом газета указывает на большие потери ВСУ. По словам советника, на чью информацию опирается газета, многие солдаты недостаточно обучены, некоторые подразделения сильно страдают от сильной усталости, бойцам не хватает оружия и боеприпасов.
Ранее New York Times отмечала, что новая тактика ВС России, используемая генералом Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – процитировала газета мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.
Напомним, президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин.
Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
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С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
Наводчицу ВСУ задержали в Херсонской области
Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России
Сотрудники силовых структур сообщили, что задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.
Оперативники пояснили РИА «Новости» , что жительница Херсонской области находилась под влиянием пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она передавала точки расположения личного состава ВС России одному из администраторов украинского националистического ресурса.
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.
Ранее в Херсоне задержали следившего за ВС России агента СБУ.
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов: В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны
Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области России, передает ТАСС.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области, передает РИА «Новости». Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр – город Запорожье.
Как заявил ранее Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России». Он также отмечал, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск.
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Медведев заявил о приложении Россией усилий для уничтожения неонацистского режима в Киеве
Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация «почти фашистского режима Украины», полная демилитаризация и гарантии от агрессий в будущем.
Он назвал шаг о начале спецоперации решением трудным, но вынужденным.
«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Медведев заявил, что Россия дает отпор всем попыткам унизить и уничтожить целые народы «в угоду групповым корыстным интересам».
Он добавил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты.
«А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Стало известно о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что Киев переводит в район Кременной группы штурмовиков
Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмовиков-наемников для восполнения потерь, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, среди штурмовиков замечены подготовленные за рубежом украинцы и иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Также источник в разведке добавил, что подразделения ВСУ понесли потери при попытке прорыва российской линии обороны и были вынуждены откатиться на занимаемые ранее позиции.
Марочко отметил, что после восполнения потерь украинские военные постараются возобновить наступление на этом участке фронта.
Ранее сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены семь украинских беспилотников возле Кременной ЛНР, населенных пунктов Кутейниково, Червоное, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области.
ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватово
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Украина перебросила подкрепления под Сватово в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе, ВСУ несут большие потери, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер Народной милиции ЛНР, ссылаясь на данные разведки, заявил, что на сватовском направлении замечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости».
Марочко счел, что это связано с большими потерями ВСУ и неэффективностью средств огневого поражения.
Ранее сообщалось, что командование ВС Украины намерено перерезать сообщение между городами Сватово и Старобельск в ЛНР, для чего не считается с потерями даже в элитных частях.
До этого стало известно, что на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
В ЛНР заявили о воюющих на стороне Киева наемниках из 30 стран
Присутствие наемников из более чем 30 стран выявлено в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Он сообщил, что в ходе мониторинга радиочастот на линии боевого соприкосновения было выявлено присутствие иностранцев.
«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Марочко.
Он уточнил, что только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Российские войска за сутки уничтожили более 190 украинских военных на четырех направлениях
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В результате нанесения огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Кисловка Харьковской области ликвидированы до 20 военнослужащих и машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем российской артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Невского и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), а также Торского и Тернов Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Недалеко от населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) и минометный расчет. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 30 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении: заняты выгодные рубежи и позиции. В ходе удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рядом с Краматорском ДНР ликвидированы более 35 военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили до 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Угледар, Владимировка, Новодонецкое и Новоселка ДНР. Уничтожены более 40 военнослужащих, две бронемашины.
Ракетными войсками поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 79 районах. Возле Елизаветовки и Славянска ДНР поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников, сообщил Конашенков.
Возле Первомайского ДНР и Камышевахи Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские машины РСЗО «Град».
У населенных пунктов Водяное, Торское и Марьинка ДНР уничтожены три гаубицы Д-30.
В районе пункта Георгиевка ДНР вскрыта позиция и уничтожена американская артиллерийская система М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.
В районе Краматорска ДНР уничтожен пункт ремонта вооружения ВСУ, где находились две машины американской РСЗО HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены семь украинских беспилотников возле Кременной ЛНР, населенных пунктов Кутейниково, Червоное, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области.
Также перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS у населенных пунктов Рубежное и Краснореченское ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Байрака ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
ВС России уничтожили польскую и американскую военную технику
Конашенков: Российские военные в ходе СВО уничтожили три артиллерийских системы М-777 и польскую «Краб»
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три артиллерийских системы М-777 производства США и польскую САУ «Краб», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США, передает ТАСС.
Также в районе города Северска Донецкой народной республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб».
Кроме того, по данным Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град».
«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовска ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», – сказал он.
Конашенков рассказал также, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны ДНР. Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.
По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. «Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», – добавил он.
«На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», – сказал Конашенков.
По его словам, на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка ДНР.
Конашенков также уточнил, что безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, также уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.
«На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», – заявил Конашенков.
Ранее авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины.
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