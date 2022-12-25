Анонсирован круглосуточный въезд на пункте пропуска между Благовещенском и Хэйхэ

Минтранс АО: Пункт пропуска между Благовещенском и Хэйхэ заработает на въезд круглосуточно с 3 января

Международный пункт пропуска на мосту через Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ начнет работать на въезд в круглосуточном режиме с 3 января, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Решение об этом приняли на встрече представителей структурных подразделений и служб, которые обеспечивают работу автомобильного пункта пропуска «Каникурган» с участниками внешнеэкономической деятельности Амурской области.

По сообщению минтранса области, с 3 января 2023 года МАПП «Каникурган» переходит на круглосуточный режим работы в одностороннем порядке на въезд, регистрация на очередность движения транспорта проходить на электронном сервисе, передает РИА «Новости».

Ожидается, что в январе «Каникурган» войдет в перечень пунктов пропуска, где разрешен ввоз овощей и фруктов, идут согласования с китайской стороной об экспорте сои.

Сейчас автомобильный пункт пропуска функционирует по временной схеме. За 16 часов границу пересекают от 70 до 150 транспортных средств. При круглосуточном режиме работы цифра составит порядка 190 единиц техники.

Ранее генеральное консульство России в городе Харбин сообщило, что Россия и Китай многократно нарастили объем грузоперевозок через пункты пропуска на реке Амур.