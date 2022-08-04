Россия и Китай многократно нарастили объем грузоперевозок через пункты пропуска на Амуре

Россия и Китай многократно нарастили объем грузоперевозок через пункты пропуска на реке Амур, сообщило генеральное консульство России в городе Харбин.

«Объем перевозимых грузов через российско-китайские пункты пропуска на реке Амур многократно увеличился», – приводит заявление РИА «Новости».

Отмечается, что в западный речной порт китайского города Тунцзян из Хабаровска еженедельно прибывают три-четыре баржебуксирных состава, его грузооборот на начало августа превысил 70 тыс. тонн. При этом на смешанном погранпереходе Поярково-Сюнькэ количество принятых судов уже в три раза больше, чем за весь летний период прошлого года.

«При перевозке грузов между Благовещенском и Хэйхэ транспортные компании в ближайшее время станут использовать баржи повышенной вместимости на 3,6 тыс. тонн. Ожидается, что за счет этого эффективность грузоперевозок увеличится на 24%», – указали в генконсульстве.

Сообщается, что в этом году речным транспортом из России в больших объемах перевозятся уголь, пиломатериалы, продукция сельского хозяйства, из Китая – стройматериалы, специальная техника, включая бульдозеры, самосвалы, буксиры, автокраны, экскаваторы.

В прошлом году через речные пункты пропуска на границе России и Китая перевезено 3,3 млн тонн различных грузов.