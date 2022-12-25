Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 11:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
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Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье во всех регионах Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
Как следует из данных системы, первые сигналы прозвучали в 09.23 (10.23 мск) в Киеве и Киевской области, а к 09.26 (10.26 мск) в «красной зоне» оказалась вся территория страны, передает ТАСС.
Напомним, в субботу в украинской столице и в Киевской области объявили воздушную тревогу.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
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Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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Генерал США заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и в большой опасности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, армия России в подавляющем превосходстве, заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
Американский генерал Маккефри заявил, что ВСУ находятся в великой опасности из-за того, что понесли колоссальные потери. Он также заявил, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Украине изменить ситуацию «на земле», передает «Газета.Ru» со ссылкой на MSNBC.
Маккеффри считает, что армия России находится в подавляющем превосходстве. Генерал призвал поставить ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS, только так по его мнению, можно восстановить баланс сил.
Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
Американские СМИ предупредили об опасности для «подбрюшья» США
NI: Кризис на Украине убедил мир в необходимости многополярности
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Многополярная система мироустройства работает лучше американоцентричной модели, это явно продемонстрировал украинский кризис, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Рабил.
Рабил считает, что именно конфликт на Украине подтолкнул множество стран к тому, чтобы вместо исполнения воли Вашингтона отдавать предпочтение собственным интересам. При этом многие из этих стран являются друзьями или союзниками США, но не стали врагами для России и Китая, передает РИА «Новости» содержание публикации The National Interest.
«Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России – крупнейшей страны мира с наибольшим количеством ресурсов, и Китая – страны со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире», – говорится в статье.
По словам автора, в равной степени эти страны не хотят портить отношения с Вашингтоном, а потому в основе их политики находятся собственные интересные, свободные от идеологической бинарности времен холодной войны.
В первую очередь эта тенденция способна поставить в опасное положение «подбрюшье» Соединенных Штатов – американский доллар, уверен он.
Рабил отметил, что привлекательность доллара в мире заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнеспособности, однако привлекательность эта утратила часть своего блеска. Он напомнил, что госдолг США превысил ошеломляющую отметку в 31 трлн долларов, а глобальное влияние Америки тем временем снижается. По его словам, то, что американские союзники задумываются об использовании и хранении различных валют в своих торговых и валютных резервах, не случайно.
Так, Иран начал использовать свою валюту риал и российские рубли в торговле с Россией. ОАЭ, ранее выпускавшие облигации в долларах США, начали выпускать облигации в собственной валюте – дирхамах.
Кроме того, напоминает NI, в апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты – канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань, хотя традиционно валютная корзина Израиля состояла из доллара США, евро и британского фунта.
Ранее Путин заявлял, что в данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира.
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На Украине назвали цену за нелегальную доставку за границу мужчин призывного возраста
В Одесской области раскрыли подозреваемых в создании канала по перевозке мужчин призывного возраста через границу с Молдавией за деньги, один «переход» стоит несколько тысяч долларов, сообщили в украинском МВД.
Всего задержано четверо подозреваемых, один из которых – водитель, передает RT со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
Стоимость такой нелегальной услуги через государственную границу с Молдавией – 6 тыс. долларов, добавили в министерстве.
В октябре чешские СМИ писали, что в последнее время задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, 25% из них оказались гражданами Украины.
Мужчин на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров
В Сети появилось видео, как украинцев забирают на военную службу прямо из клубов и баров
Мобилизация на Украине набирает обороты. СМИ публикуют видео, как мужчин в этой стране забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
Видео публикует «Царьград».
«Уважаемые призывники и господа уклонисты, ну вы поняли!» – приводит телеканал комментарий жителя Харькова.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
В Петербурге похоронили бойца «Вагнера» Меньшикова
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Бойца группы «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в ходе СВО, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Петербурге.
Меньшиков вырос в детском доме, после выхода из него он отслужил в Вооруженных силах России, и «не скрывался, не прятался», заявил бизнесмен Евгений Пригожин, передает РИА «Новости».
После службы он женился, трудоустроился сварщиком, и совершил преступление, а затем был осужден на реальный срок, добавил предприниматель.
Меньшиков в колонии пожелал стать участником спецоперации, чтобы защищать родину, подписал контракт, и ушел в зону СВО. В зоне операции он уничтожил гранатометом пулеметный расчет, получил пулевое ранение и истек кровью, сказал бизнесмен.
По словам Пригожина, его пытались вытащить, но боец уже погиб.
До этого бизнесмен обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, поскольку петербургские власти отказывались хоронить бойца на Аллее Славы из-за отсутствия официального статуса военнослужащего. Володин отметил, что «на фронте все равны», потому нормы по захоронениям должны распространяться на всех участников боевых действий.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватово
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Украина перебросила подкрепления под Сватово в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе, ВСУ несут большие потери, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер Народной милиции ЛНР, ссылаясь на данные разведки, заявил, что на сватовском направлении замечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости».
Марочко счел, что это связано с большими потерями ВСУ и неэффективностью средств огневого поражения.
Ранее сообщалось, что командование ВС Украины намерено перерезать сообщение между городами Сватово и Старобельск в ЛНР, для чего не считается с потерями даже в элитных частях.
До этого стало известно, что на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов: В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны
Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области России, передает ТАСС.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области, передает РИА «Новости». Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр – город Запорожье.
Как заявил ранее Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России». Он также отмечал, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск.
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Британцы решили «отобрать» свои дома у украинцев на Рождество
Daily Mail: Приютившие украинских беженцев жители Британии заявили о стрессе из-за гостей
Жители Британии, принимающие у себя беженцев, с Украины хотят «вернуть» свои дома, и испытывают стресс из-за экономических трудностей, сообщает The Daily Mail.
Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии рассказала The Daily Mail, что многие из тех, кто принял в своем доме беженцев в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.
«Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», – цитирует РИА «Новости» Дэниелс.
По ее словам собеседницы издания, многие принявшие у себя украинцев испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», они просто говорят беженцам: «мой дом – твой дом», после чего возникают всевозможные трудности.
Она привела пример, когда хозяйка дома спустилась на кухню и почувствовала себя чужой, потому что все разговаривали по телефонам, и вели себя по-хозяйски.
«Все обеспокоены ростом стоимости жизни. Необязательно сильно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную», – заявил специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич.
Ранее украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни.
Король Испании назвал главную причину энергокризиса в Европе
Король Испании рассказал о влиянии украинского конфликта на экономику страны
Энергетический кризис в Испании был спровоцирован конфликтом вокруг Украины, что влияет на экономику королевства, заявил испанский король Филипп VI в рождественском обращении к нации.
Король Испании отметил, что ситуация на Украине, как и последствия пандемии коронавируса, «оказывает глубокое влияние на экономику» королевства, конфликт спровоцировал энергокризис «с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта», передает ТАСС.
Также, по словам Филиппа VI, пострадала сфера безопасности Испании.
Ранее глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не зависит от поставок российского газа, поэтому стране «нечего бояться» на фоне роста энергетического кризиса во всех странах Европы.
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Мирошник: Минобороны Украины приказало мобилизовать жителей Харьковской и Херсонской областей
Экс-посол ЛНР: Украинское минобороны отдало новый приказ о мобилизации
Министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Он заявил, что украинское военное ведомство разработало план по «принудительной мобилизации «коллаборантов».
В своем Telegram он написал, что на этих территориях людей заставляют идти на службу в ВСУ, предлагая выбор: либо он подписывает контракт, либо садится за госизмену, либо насилию подвергаются его семья и близкие.
Экс-посол добавил, что насильно мобилизованные из Херсона уже находятся на линии боевого соприкосновения.
Ранее в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
ВСУ обстреляли из РСЗО две больницы в Донецке
ВС Украины выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Украинские вооруженные формирования обстреляли из РСЗО центр Донецка, где находятся несколько медицинских учреждений, под обстрел попали две больницы, повреждена поликлиника.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел велся из населенного пункта Орловка, ракеты попали на территорию железнодорожной больницы и Республиканской травматологии.
«Во время обстрела Петровского района повреждено остекление в здании поликлиники больницы №14», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате ракетного удара загорелся частный дом.
По его словам, в здании Республиканского травматологического центра повреждены двери и остекление, в детском саду пострадали оконные блоки и кровля, зафиксировано прямое попадание по многоквартирному дому на Университетской улице, повреждены три многоквартирных здания, а также 10 автомобилей.
Ранее Вооруженные силы Украины в субботу утром трижды обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.
Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией ВСУ с целью обвинить ВС России
Сальдо обвинил украинские войска в провокации с обстрелом Херсона
Удар ВСУ по Херсону в субботу является провокацией, которая повлекла за собой гибель мирных жителей, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Целью «отвратительной провокации» было обвинить Вооруженные силы России, написал Сальдо в Telegram.
По его словам, характер разрушений указывает на то, что обстрел велся так называемым блуждающим минометным подразделением с севера и северо-запада города.
Утром в субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обстреле центральных районов Херсона пострадали 35 человек, передает «Коммерсант».
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