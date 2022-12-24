Мирошник: Минобороны Украины приказало мобилизовать жителей Харьковской и Херсонской областей

Экс-посол ЛНР: Украинское минобороны отдало новый приказ о мобилизации

Министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он заявил, что украинское военное ведомство разработало план по «принудительной мобилизации «коллаборантов».

В своем Telegram он написал, что на этих территориях людей заставляют идти на службу в ВСУ, предлагая выбор: либо он подписывает контракт, либо садится за госизмену, либо насилию подвергаются его семья и близкие.

Экс-посол добавил, что насильно мобилизованные из Херсона уже находятся на линии боевого соприкосновения.

Ранее в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.