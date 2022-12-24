Подросток получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в Белгородской области

Подросток наступил на взрывное устройство в Белгородской области

В Белгородской области 14-летний подросток наступил на взрывное устройство, сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Щетиновка. У пострадавшего подростка диагностировано повреждение стопы и лица, сейчас он находится в реанимации, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков напомнил родителям, что необходимо в новогодние праздники особенно следить за детьми, так как из-за своего любопытства они могут попасть в неприятную ситуацию.

В ноябре в Белгородской области два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе неустановленного типа.