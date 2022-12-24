Путин поздравил Алиева с днем рождения Путин поздравил членов «Боевого братства» с 25-летием организации 24 декабря 2022, 13:14 Текст: Алексей Дегтярев

Участников и гостей заседания всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» с 25-летием структуры поздравил президент Владимир Путин. «Боевое братство» объединило представителей Вооруженных сил, МВД, ФСБ и других ведомств, подчеркнул президент в своей телеграмме. Текст послания опубликован на сайте Кремля. Он напомнил, что организация была основана в 1997 году, она прошла «большой, насыщенный путь», и пользуется высоким авторитетом и уважением. Путин особо отметил работу по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, и деятельность по созданию региональных отделений «Волонтерской роты боевого братства». Глава государства пожелал всем участникам «Боевого братства» здоровья, успехов и поздравил с наступающим Новым годом. Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО» 22 декабря 2022, 19:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?». Выступление президента транслирует телеканал RT. Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Новости СМИ2 Путин осмотрел перспективные образцы вооружений Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений 21 декабря 2022, 18:34

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной (НЦУО) страны осмотрел новые и перспективные вооружения. Выставка прошла в атриуме НЦУО на Фрунзенской набережной, передает ТАСС. На ней показали современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты различных видов и родов войск. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В среду президент на заседании коллегии Минобороны объявил о необходимости расширения арсенала современных ударных средств в ВС России. Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С» 23 декабря 2022, 18:28

Фото: Скриншот из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал» Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости». Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр». На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1». Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России 21 декабря 2022, 16:12

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России. По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации. Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал. Путину показали новый беспилотник-разведчик 21 декабря 2022, 19:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО). Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС. Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры. Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии Путин: Страна дает все, что нужно военным 21 декабря 2022, 15:40 Текст: Елизавета Шишкова

Россия дает все, что военным необходимо, никаких ограничений по финансированию армии нет, заявил президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны. Он обратил внимание главы МО, Генштаба и всех командиров на то, что нет никаких ограничений по финансированию армии. «Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – передает его слова РИА «Новости». Президент подчеркнул, что в зоне СВО аптечки, форма, сухие пайки, бронежилеты и обувь должны быть на высшем уровне, современными и надежными, поскольку «на поле боя не может быть мелочей». Президент Владимир Путин выступает в среду на расширенной коллегии Минобороны, он попросил почтить молчанием память погибших в СВО и выразил благодарность российским военным. Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России 21 декабря 2022, 16:56

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого». «Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент. Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране. Новости СМИ2 Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал 21 декабря 2022, 15:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия будет продолжать наращивать военный потенциал, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. «Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», – передает РИА «Новости» слова Путина на итоговой коллегии Минобороны России. По его словам, боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать. «Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил», – сказал Путин. Президент добавил, что сегодняшняя задача – реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил. Путин заявил о желании России после распада СССР стать частью «цивилизованного мира» Путин заявил о желании России после развала СССР стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали 21 декабря 2022, 16:48 Текст: Елизавета Шишкова

Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок», – передает его слова РИА «Новости». Путин отметил, что Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира. И после распада СССР России казалось, что со дня на день она станет частью этого мира, однако выяснилось, что ее там не ждали. Президент пояснил, что имеет в виду и свою деятельность, так как тоже предпринимал попытки сблизиться. Новости СМИ2 Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть 22 декабря 2022, 20:52 Текст: Ольга Иванова

В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС. По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам. Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка. Путин: Россия прошла 2022 год уверенно Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено 22 декабря 2022, 19:05 Текст: Елизавета Шишкова

Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС. «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин. Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине 22 декабря 2022, 20:07

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта. Путин: Неизбежность столкновения на Украине была очевидной Путин назвал очевидной неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине 21 декабря 2022, 17:12 Текст: Ольга Иванова

Столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями, сообщает ТАСС. «Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», – сказал он. Также президент заявил о проявлении неонацизма и фашизма на Украине. Он отметил, что они есть и в России, но страна борется с ними. «Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, все делают вид, что не замечают этого», – сказал Путин. По его словам, «национализм вроде как и неплох. Борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии, просто никто не замечает». «Со свастикой ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде так и надо. Это так же, как и в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и было наплевать, извините за моветон, что это террорист, признанный международный террорист. Было наплевать, потому что использовали в борьбе с Россией. Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись. Но нам-то не все равно», – сказал он. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы. Новости СМИ2 Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в ВС 21 декабря 2022, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Путин заявил, что у России есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. Кроме того, отметил он, промышленность страны располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, сообщает РИА «Новости». Президент отметил, что «в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств». Он отметил, что уже в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами «Циркон». «В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», – сказал Путин. Кроме того, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил Путин «В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано», – рассказал он. Ранее Путин заявил о готовности Москвы выполнить все намеченные планы военно-промышленного комплекса.