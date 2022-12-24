Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»

Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».

Выступление президента транслирует телеканал RT.

Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.