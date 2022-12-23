Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению вооруженных сил Путин назвал ключевую задачу ОПК Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С» 23 декабря 2022, 18:28

Фото: Скриншот из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал» Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости». Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр». На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1». Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег 23 декабря 2022, 13:47

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда. На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано. Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли. «От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео. Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду. Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто. Актер извинился за съемки в нашумевшем видео про внука, который пошел на службу по контракту из-за денег. Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению вооруженных сил 23 декабря 2022, 17:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия. Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС. Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил. Новости СМИ2 Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть 22 декабря 2022, 20:52 Текст: Ольга Иванова

В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС. По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам. Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка. Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине 22 декабря 2022, 20:07

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта. Новости СМИ2 Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ 22 декабря 2022, 20:39 Текст: Вера Басилая

Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле. «Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина. Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен. «Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка. Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ 23 декабря 2022, 13:05 Текст: Антон Никитин

Указ президента Владимира Путина, которым вводятся ограничения Газпрому на покупку у совместных с OMV и Wintershall предприятий, не является ответом на введение Западом ценового «потолка», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, данное решение не связано с европейскими нововведениями, а являются ответом на действия ряда недружественных стран, передает ТАСС. Напомним, согласно президентскому указу, Газпрому была ограничена покупка газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. Ожидается, что в скором времени глава государства подпишет указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. Новости СМИ2 Минобороны назвало дату спуска подлодки «Великие Луки» на воду 22 декабря 2022, 21:46 Текст: Алексей Дегтярев

Спуск на воду дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» планируется провести 23 декабря, дату утвердил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, заявили в Минобороны. Церемония пройдет на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 23 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Главком ВМФ пояснил, что после спуска на воду подводную лодку достроят, после этого начнутся испытания. Экипаж судна готовят по специальным программам в учебном центре ВМФ. Адмирал отметил, что неатомная составляющая флота продолжит развиваться параллельно с атомной. Напомним, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков отмечал, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году. «Великие Луки» заложили в марте 2015 года, она строится по скорректированному проекту, учитывается опыт эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». На «Великих Луках» установлена модернизированная система управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс. Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке 22 декабря 2022, 20:14 Текст: Елизавета Шишкова

Вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно», – сказал он, передает ТАСС. «Тем не менее рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», – сказал Путин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявила, что переговоры Зеленского и главы США Джо Байдена продемонстрировали, что Киев и Вашингтон не стремятся к миру, а настроены на продолжение конфликта. Новости СМИ2 Путин заявил о росте оборонного потенциала страны 22 декабря 2022, 19:57 Текст: Алексей Дегтярев

Российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции, а украинский – сокращается, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Наши запасы – мы их тратим. Я не буду называть, сколько в день снарядов мы тратим. Это большие цифры. Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы (на Украине) скоро не останется, а у нас она только растет», – сказал глава государства. Президент вновь повторил, что Россия не будет наращивать ВПК в ущерб экономике: «Мы же развивали за последние десятилетия нашу промышленность. Мы видим барражирующие боеприпасы, беспилотники. Но мы знаем, кто и когда сколько можем сделать». Выступление президента транслирует телеканал «Россия 24». Также Путин отмечал в ходе пресс-конференции, что СВО – вынужденная и необходимая мера, и нужно быть благодарными нашим военнослужащим, действующим достойно. На Украине недовольны отказом ФРГ от поставок танков Замглавы МИД Украины Мельник счел неубедительными аргументы Берлина по отказу от поставок танков Киеву 23 декабря 2022, 15:17 Текст: Алексей Дегтярев

Возражения немецкой стороны против поставок Киеву танков неубедительны, заявил заместитель украинского министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник. Аргументы против поставки танков киевскому режиму неубедительны, если Берлин не желает заниматься такими поставками в одиночку, то немецкая сторона могла бы занять ведущую роль на континенте и создать европейский танковый альянс, заявил Мельник «Редакционснетцверк Дойчланд», передает ТАСС. Он выступил с призывом в адрес канцлера Олафа Шольца пересмотреть отношение к поставкам БМП Marder и танков Leopard, и подчеркнул, что Киеву нужны бронетранспортеры Fuchs, а также боевые машины Wiesel Также дипломат добавил, что киевские власти нуждаются в снарядах, сейчас они применяют западные системы вооружения, а к ним подходят лишь боеприпасы, которые поставляет Запад. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен рассмотреть новые варианты поставок вооружений Киеву. Новости СМИ2 Депутат: У молодежи и старшего поколения должно совпадать понимание ценностей и истории страны Депутат Бичаев рассказал, как обеспечить преемственность поколений россиян 22 декабря 2022, 22:10 Текст: Андрей Резчиков

Государство прекрасно понимает, что тема работы с молодежью, воспитание ее в правильном русле – это будущее России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Бичаев. В четверг под председательством президента Владимира Путина прошло заседание Госсовета по теме развития молодежной политики. «В России много делается для того, чтобы обеспечить глубокую содержательную преемственность поколений. Было создано российское молодежное движение, которое назвали «Движение первых». Личное участие президента и высших государственных деятелей в работе этого движения – это тоже показатель того, что государство настроено максимально серьезно и понимает важность работы с молодежью», – считает первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев. Депутат приветствовал усилия властей для того, чтобы у молодежи и старшего поколения максимально совпадало понимание ценностей и истории. Именно поэтому произошло возрождение общества «Знание». «Планируется создать аналог западного информационного ресурса вроде «Википедии», потребителем которой в первую очередь является молодежь», – указал Бичаев. Собеседник отметил, что преемственность молодежи и старшего поколения прежде всего обеспечивается за счет школ, преподавателей. «Минобрнауки России многое делает, но, безусловно, всегда хочется больше. Каждый, кому за 30, помнит учителей старой закалки, как они заставляли дежурить, приучали к порядку и учили любить Родину. Не всем учителям нового поколения хватает таких навыков, поэтому государство сейчас пристально обращает внимание на их работу», – считает депутат. Бичаев убежден, что работающие с молодежью на местах должны чувствовать внимание со стороны всех уровней власти, необходимо совершенствовать условия их труда. «Но в первую очередь, как минимум, надо разобраться с несвойственной нагрузкой на учителей, о чем неоднократно говорил президент. Существуют определенные нормативные акты для введения различных надбавок, например, за классное руководство. Это говорит о том, что государство чувствует свою ответственность в работе с учителями. Но чтобы этих мер было достаточно, предстоит пройти долгий и трудный путь. Это жизненно необходимо», – считает первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества. По словам Бичаева, государство развернулось в сторону школьного образования. «Государство понимает, что за темой работы с молодежью – будущее. Сегодня на Госсовете губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это все направлено на преемственность поколений и воспитание молодежи в правильном русле и с правильными ценностями», – подчеркнул собеседник. Одна из важных функций воспитания – это защита молодежи от информационных атак в интернете, уверен Бичаев. «Молодыми людьми с правильными идеалами в голове, воспитанными на любви к своей Родине, уважающими традиции, культурное и религиозное многообразие страны – ими гораздо труднее помыкать нашим врагам. Но помимо воспитания важную функцию должны выполнять контролирующие надзорные органы. Против России объективно ведется беспрецедентная информационная война невиданных масштабов. Но все деструктивные силы должны точно понимать, что их постигнет жесткая неотвратимая ответственность», – предупредил депутат. В четверг состоялось заседание Госсовета под председательством Владимира Путина, посвященное развитию молодежной политики России. Эксперт: Молодежь стала мишенью в информационной войне с Россией Замглавы общества «Знание»: Молодежная политика становится особенно важной темой 22 декабря 2022, 21:20 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Современная молодежь оказалась в уязвимом положении, поскольку зарубежные политические силы избрали ее главной мишенью в своей информационной войне с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД замруководителя общества «Знание» Арсений Майоров. Поэтому, подчеркнул он, крайне важны те меры в области молодежной политики, которые обсуждались в четверг на Госсовете с участием президента. Обновленное просветительское общество «Знание» делает ставку на понятное молодежи изложение исторического материала – в форме, доступной детям и молодым людям соответствующего возраста, рассказал заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Арсений Майоров. Сейчас молодежная политика – в том числе просвещение нового поколения россиян, передача им достоверных знаний, ознакомление их с историей страны – становится особенно важной темой, подчеркнул собеседник. Можно сказать, что сейчас происходит борьба за умы молодых людей, «конкуренция образов будущего», отметил Майоров. Он подчеркнул: настоящим патриотом может быть только человек просвещенный, знакомый с историей на том уровне, чтобы подвергать получаемую информацию сомнению и критике – и отстаивать собственное мнение. Наша современная молодежь оказалась в уязвимом положении, поскольку зарубежные политические силы избрали ее главной мишенью в своей информационной войне с Россией, уверен собеседник. «Об этом сегодня на заседании Госсовета по молодежной политике говорил и ямальскийгубернатор Дмитрий Артюхов, и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Здесь очень важно не просто заместить «картинку», которая в данный момент возникает в социальных сетях перед глазами молодых людей в ходе информационной атаки. Такое решение все равно будет носить одномоментный характер. Ведь придется «замещать» картинку постоянно, предлагать взамен свою». «Поэтому гораздо важнее сформировать у подростков методологию правильного восприятия потока информации, научить их жизни в этом новом информационном мире. Одна из задач в том числе и нашего общества «Знание» – борьба со лженаукой, борьба с фейками и выстраивание объективной картины мира», – добавил Майоров.– Человек должен сам уметь различать, где правдивая информация, на что ему опираться. Образно говоря, – по каким гиперссылкам идти, чтобы составлять для себя правильную картину мира. Это очень важно», – подчеркивает эксперт. Крайне важно, что просветительская работа, и в целом, работа с молодежью нашла поддержку у главы государства, отметила Майоров. «Видно, что президент делает акцент именно на развитие сетевых структур, которые могут охватить все регионы», – указал замруководителя общества «Знание». Еще одно важное направление – государственная поддержка, добровольческих, волонтерских инициатив, в которые вовлекаются студенты и другие молодые люди, отметил Майоров. «Русский человек традиционно – очень эмпатичный, очень добрый сам по себе. Причем мы этой добротой мы научились делиться в непростые годы, поддерживать друг друга. Наша страна всегда была этим сильна», – отметил собеседник. «Не случайно молодая аудитория интересуется историями, вроде тех, что реализовались в проекте Добро РФ. Такие благотворительные инициативы стали модными, хорошими, правильными. Этот тренд нам точно нужно поддерживать. Важно, например, что студенты колледжей и вузов смогут проходить практику в волонтерских центрах и благотворительных фондах», – подытожил эксперт. Новости СМИ2 Песков анонсировал совещание Путина по обеспечению СВО 23 декабря 2022, 13:26 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе поездки в Тулу в пятницу ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, глава государства проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, передает РИА «Новости». Представитель Кремля рассказал, что Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора. Ранее Путин отмечал, что российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции. Путин назвал ключевую задачу ОПК 23 декабря 2022, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

В 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей, заявил президент Владимир Путин. «Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», – сказал Путин на совещании в Туле по обеспеченю ВС России, передает ТАСС. Нужно улучшать качественные характеристики выпускаемых ОПК продуктов и учитывать при этом боевой опыт. Важно налаживать обратную связь организаций ОПК с подразделениями, участвующими в СВО, пояснил президент. По его словам, специалисты и инженеры выезжают на передовую, чтобы помочь в восстановлении поврежденной техники, вернуть ее в строй, проверить ее работу. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на выполнение государственного оборонного заказа в следующем году в полном объеме. В пятницу президенту продемонстрировали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» в Туле. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости полностью выполнить гособоронзаказ в 2023 году 23 декабря 2022, 19:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью. «Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», – заявил глава государства в пятницу на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Туле, передает ТАСС. Путин поблагодарил руководителей и коллективы предприятий ОПК за работу и вклад в укрепление обороноспособности, безопасности России, пожелав успехов. Ранее Путин заявил, что в 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей.