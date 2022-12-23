Япония выразила протест Северной Корее в связи с ракетным испытанием

В Минобороны Японии выразили протест Северной Корее из-за ракетного испытания

В Токио выразили протест Северной Корее из-за последнего ракетного испытания, сообщил на экстренно созванном брифинге замминистра обороны Японии Тосиро Ино.

По его словам, Северная Корея в пятницу провела пуск как минимум одной баллистической ракеты, причем дальность ее полета составила 300 км с максимальной высотой в 50 км. При этом упала ракета вне исключительной экономической зоны, поэтому продолжающиеся ракетные испытания КНДР являются абсолютно неприемлемыми, передает РИА «Новости».

Ино также не исключил, что траектория полета северокорейской ракеты могла быть изменяемой.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, всего Северная Корея пустила две баллистические ракеты малой дальности из района аэродрома Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря.

Известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам провести детальный анализ ситуации. Военные обязаны собрать проанализировать информацию по осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Более того, в связи с произошедшим в канцелярии премьера был срочно сформирован кризисный штаб по сбору информации.

В пятницу Северная Корея сообщила о проведении на ракетном стартовом комплексе Сохэ испытания, которое связано с работой над разведывательным спутником.

Напомним, на прошлой неделе Северная Корея сообщила об успешном испытании «твердотопливного двигателя большой тяги» для создания «оружия нового типа».