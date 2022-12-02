В Москве начался пожар на Микояновском мясокомбинате

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2 декабря, пятница | Последнее обновление — 23:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на Православную церковь Украины
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Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре.
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Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская.
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Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В Москве начался пожар на Микояновском мясокомбинате
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В пятницу вечером в столице произошел пожар на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина, сообщили в экстренных службах.
«По улице Талалихина, дом 41, строение 16 начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Из-за пожара со склада на территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Данных о постравдавших пока не поступало.
Микояновский мясокомбинат – крупное российское мясоперерабатывающее предприятие в Нижегородском районе Москвы. Предприятие основано в 1798 году и является одним из лидеров в производстве мясных изделий.
ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS
Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.
По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости».
Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР.
Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».
По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».
Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.
В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков»
Доцент НИИ обороны Швеции Ливонг: Надводное судно могло разместить на дне взрывчатку для подрыва «Северный потоков»
Использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна, заявил доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг местному изданию Expressen.
По мнению Ливонга, на дне рядом с газопроводами был размещен не маленький высокоточный заряд, а более крупный. Он также выразил мнение, что для диверсии могли задействовать несколько судов – они понадобились для управления взрывным устройством. Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов, передает РИА «Новости».
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление
Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге
Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС.
Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать.
Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
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Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.
Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».
При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.
По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.
Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
Вучич: Ситуация в Косове «закипела»
Президент Сербии заявил, что сербы больше не будут терпеть террор Приштины
В Косове и Метохии ситуация «закипела», сербы больше не станут терпеть террор Приштины и ее премьера Альбина Курти, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, действия Приштины и ее властей являются противоправными с начала 2022 года, что в дальнейшем, по его мнению, привело к эскалации кризиса в июле. Вучич добавил, что проживающие южнее Ибара сербы стоят на грани выхода из косовских институтов власти, а проживающие севернее Ибара на грани того, чтобы больше не пускать представителей Приштины на север края, передает ТАСС.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявлял, что обстановка в Косове и Метохии очень напряженная.
Как отмечал премьер непризнанного Косова Альбин Курти, косовские власти не заинтересованы в налаживании диалога с сербской стороной.
Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине
Среди ВСУ возросло количество случаев дезертирства после заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о потерях на Украине
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Украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По данным его разведки, заявления ЕК оказали крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние в украинских войсках. Также увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и фактов употребления алкоголя и наркотиков. При этом родственники украинских боевиков начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, передает ТАСС.
Так, Марочко заявил, что дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.
Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.
Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии к украинскому конфликту
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Президент Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства пояснил, что удары по целям на территории Украины стали мерой на провокационные атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Разговор между лидерами прошел по инициативе ФРГ. В ходе переговоров Путин подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО.
Глава российского государства призвал канцлера пересмотреть подходы Берлина в контексте ситуации на Украине.
В частности, Путин обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, в том числе Германии, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных.
Путин добавил, что политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что украинская сторона отвергает предложения о переговорах.
Ранее Шольц заявил, что нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО.
Еще до того Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
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В Airbus решили отказаться от российского титана
Представитель Airbus Шольхорн заявил о планах отказаться от российского титана
Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.
По его словам, компания находится в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане, это займет несколько месяцев, передает РИА «Новости».
Ранее авиастроительная компания Airbus обратилась к Западу с просьбой не вводить эмбарго на российский титан. По словам гендиректора Гийомо Фори, Россия существенных ограничений не заметит, но ущерб другим странам и авиационной промышленности будет нанесен.
В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
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Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
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США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
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США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.
Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.
Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.
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Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
Экипаж потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Приморском крае успел катапультироваться, сообщают экстренные службы.
Уточняется, что крушение произошло сразу после вылета, истребитель упал недалеко от села Алексеевка в лесном массиве. Жертв и разрушений на земле на данный момент не зафиксировано, выясняется состояние здоровья пилотов, передает ТАСС.
Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.
Бар в Петербурге уволил носившего жетон с символикой ВСУ официанта
В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы», об этом сообщили в администрации самого учреждения.
Бар-ресторан принес извинения за значок, который носил официант, и сообщил, что этот сотрудник сейчас больше не работает в заведении, передает РИА «Новости».
В администрации DOSKI добавили, что оказывают поддержку российской армии и участникам специальной военной операции.
«Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС РФ», – заключили там.
О случае с официантом, носящим жетон с флагом Украины и надписью «збройные силы», сообщил ряд Telegram-каналов.
ВС России начали штурм села Водяное в ДНР
Российские военнослужащие атакуют позиции ВСУ в селе Водяное в ДНР
В данный момент российские военные проводят атаку на позиции украинских боевиков в селе Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.
Так, в Сети появились кадры того, как подразделение 1-й Славянской бригады народной милиции ДНР при огневой поддержке оператора беспилотника наступает на позиции противника. На видеокадрах заметна точечная работа артиллерии, сброс снарядов на позиции ВСУ и штурм с участием личного состава. Из-за потерь российские военные продвигаются дальше, ВСУ вынуждены оставлять занятые позиции, передает РИА «Новости».
Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев. Так, дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.
Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.
ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
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Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как сообщило российское военное ведомство в своем Telegram-канале, на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны.
Как заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук, новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Напомним, в августе Минобороны заключило контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» на поставку в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500. В апреле в «Алмаз-Антее» сообщали, что С-500 уже запущена в серийное производство. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей».
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