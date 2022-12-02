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В США объявили о возможности скорректировать потолок цен на нефть из России
В США объявили о возможности в будущем опустить потолок цен на нефть из России
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Граница цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть изменится, если ограничение не достигнет поставленных целей, заявил главный экономист госдепа Эмили Бланшар.
США и «международная коалиция» из G7, ЕС и Австралии пытаются уменьшить доходы России, расходуемые ей на СВО, заявила Бланшар, передает ТАСС.
Для этого лучше всего подходит порог на цены в 60 долларов за баррель нефти, но механизм ограничения цен намеренно делается гибким. В случае отсутствия эффекта потолок цен можно будет скорректировать.
«Я с оптимизмом смотрю на то, что все это будет работать, и с нетерпением жду, когда начнется реализация механизма предельного уровня цен», – заключила Бланшар.
В пятницу в ЕС заявили об утверждении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Польская сторона оспаривала решение, но позже выразила свое согласие.
Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер Новак назвал заявления Польши о закупке 3 млн тонн нефти из России «театром абсурда»
Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с заявкой Польши закупить 3 млн тонн российской нефти в 2023 году, назвав происходящее «театром абсурда».
По его словам, польские власти «занимаются театром абсурда». При этом он указал, что это только то, что транслируют СМИ, неизвестно, что еще в планах у Польши, передает РИА «Новости».
Тем временем США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель.
В России оценили слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Американист Дудаков: Заявление Байдена о готовности к переговорам с Путиным оторвано от реальности
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Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков, комментируя слова Байдена о мирных переговорах с Россией.
«Байден неискренен в своем высказывании о готовности к переговорам с Россией. Напомню, что данное «предложение» он озвучил в ходе ответа на вопрос журналиста: «Хотите ли вы выйти на мирные переговоры с Россией?». Соответственно, последовало заявление: «Хочу, но только если Россия выведет войска с Украины», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«Полностью отказаться от переговоров было бы глупо со стороны Байдена. Однако ему важно показать, что здесь и сейчас он к диалогу не готов. По мнению Совета по национальной безопасности, это привело бы к «потере лица» США и стало бы ударом по имиджу администрации Байдена. Поэтому Байден не готов серьезно говорить о компромиссах», – акцентирует эксперт.
«Между тем Россия неоднократно говорила о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Однако Москва выдвигает важное условие: необходимо желание США пойти на серьезные компромиссы. Им нужно научиться уважать интересы нашей страны и не забывать про вопросы российской безопасности как на Украине, так и в Восточной Европе», – подчеркивает собеседник.
«Такого стремления к компромиссу со стороны Белого дома мы пока не наблюдаем. Здесь, как говорится, все вопросы к ним. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимы перемены на фронте. На текущий момент администрация Байдена сохраняет уверенность в том, что события развиваются в пользу Запада», – считает политолог.
«Украина не побеждает, но и не проигрывает. Затягивание конфликта с Москвой укладывается в общую стратегию США. Поэтому они сядут за стол переговоров, если появится понимание неизбежного поражения ВСУ», – резюмирует Дудаков.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится. В России эти условия сочли неприемлемыми.
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
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США и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть
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США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты.
Также согласован механизм адаптации потолка максимальной цены – его будут держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Против такого решения выступает Польша, поскольку считает этот потолок слишком высоким. Варшава предлагает установить ограничение на уровне 30 долларов за баррель. Ожидается, что письменный документ об ограничении цен на нефть будет опубликован 2 декабря и вступит в силу 5 декабря.
Отмечается, что установить потолок цен могут только США и ЕС, однако фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, так как танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков. Крупнейший в мире танкерный флот Греции не сможет перевозить российские сырье.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть.
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МИД: Западные страны сделали работу российских дипмиссий невыносимой
В Москве заявили о попытках западных стран сделать работу российских дипмиссий невозможной
В России фиксируются разные нарушения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны стремятся сделать работу российских диппредставительств невыносимой, заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
По его словам, цель западных стран одна – создать невыносимо тяжелые условия для работы дипломатов за рубежом и оставить нарушителей безнаказанными. При этом российские ноты протеста остаются без реакции, передает ТАСС.
Замминистра дополняет, что в этой связи подготовлен указ президента Владимира Путина об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту дипмиссий за рубежом.
При этом ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет.
Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России
Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.
Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.
OilPrice: Введение потолка цен на нефть лишь приумножит доходы России
OilPrice: Введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США лишь приумножит доходы Москвы
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Возможное введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада во главе с США не лишит Москву сырьевых доходов, а лишь приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.
Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ России предсказуемым, передает РИА «Новости».
Обозреватель поставила под сомнение целесообразность установления планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы. При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, – около 30 долларов за баррель.
Как отметила обозреватель, аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения – это довольно беззубая мера. Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела Слав мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.
Также Слав выразила мнение, что Евросоюз не сможет договориться об уровне потолка на нефть из России: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате ЕС придется ввести полное эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта российской нефти по всему миру может даже увеличить доходы России.
Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне 60 долларов за баррель и может в дальнейшем быть изменен. В прошлый понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья.
Конгресс США собрался объявить бойцов ЧВК «Вагнер» террористами
Американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект об объявлении ЧВК «Вагнер» террористической организацией
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Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс США законопроект, который обязывает Госдепартамент Соединенных Штатов признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией, следует из сообщения, опубликованного на сайте сенатора Роджера Уикера.
В сообщении говорится, что американские сенаторы Роджер Уикер (республиканец) и Бен Кардин (демократ) представили на рассмотрение Сената США двухпартийный «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», который требует от Госдепартамента США признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. В заявлении отмечается, что аналогичную инициативу внесут в Палату представителей США демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон, передает ТАСС.
Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями любые аффилированные с ЧВК «Вагнер» структуры или ее правопреемников.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что эта структура не подпадает ни под один из принятых в США критериев отнесения к террористическим организациям. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России и русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан, и будет продолжать это делать при любых обстоятельствах.
ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.
Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.
Назван вероятный срок согласования потолка цен на нефть странами ЕС
The Wall Street Journal: Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть
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Страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже 60 долларов, сообщили участвующие в дискуссиях дипломаты The Wall Street Journal.
По имеющимся у источников издания сведениям, Еврокомиссия (ЕК), чтобы заручиться согласием Польши, в четверг представила новый проект соглашения, в котором стороны обязуются пересматривать потолок цен каждые два месяца, начиная с января, чтобы предельная цена на российскую нефть устанавливалась как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также выразила намерение ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.
Как сообщает издание, официальные лица ЕС уверены, что в пятницу потолок цен удастся согласовать, но они опасаются, что у партнеров в Группе семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) до выходных не будет достаточно времени, чтобы приготовиться к введению ограничений.
По имеющейся у издания информации, если ЕС согласует ценовой порог, решение должно быть письменно закреплено G7. Как отмечает издание, Группа семи, а также Австралия стремятся успеть ввести ценовой потолок на российскую нефть до того, как 5 декабря вступит в действие отложенное эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.
Ранее портал OilPrice предупредил, что введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Власти Венгрии заявили о катастрофических последствиях от антироссийских санкций
Орбан: Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии
Новые санкции, касающиеся покупки российского газа и поставок ядерной энергетики России, принесут катастрофические последствия для Венгрии, заявил в эфире радиостанции «Кошут» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в этой связи Будапешт собирается делать все возможное для борьбы за защиту интересов своей страны и оспаривания решений Брюсселя, передает ТАСС.
Напомним, страны Евросоюза 2 декабря могут договориться о предельном уровне цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель, государства сообщества ждут ответа Польши, которая настаивала на согласовании потолка цен ниже этой отметки.
Как заявлял портал OilPrice, введение ограничений на стоимость нефти из России странами Запада лишь приумножит доходы Москвы.
Тем временем поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были временно нарушены в связи с тем, что один из элементов его инфраструктуры на территории Украины был поврежден в ходе военных действий.
В Кремле отреагировали на слова Байдена о переговорах с Россией
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Байден согласился на переговоры с Россией после «ухода Путина с Украины»
Американский президент Джо Байден фактически заявил, что переговоры с Москвой будут осуществляться только после «ухода Владимира Путина с Украины», что невозможно, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль в такому повороту не готов, спецоперация безусловно продолжается, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что президент России остается открытым для переговоров с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что ранее попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США, которые инициировались Москвой, оказались безуспешными.
Ранее глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Он также добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Байден также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что Штатам необходимо вспомнить об интересах Москвы и не забывать о вопросах российской безопасности на Украине и в Восточной Европе.
Песков призвал дождаться официального заявления о введении ЕС потолка цен на нефть
Песков не стал комментировать предварительное согласование ЕС потолка цен на нефть
Необходимо дождаться официального объявления Евросоюзом ограничений на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он указал, что Кремль не будет комментировать информацию о согласовании потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, которая ранее появилась в СМИ со ссылкой на различные источники.
Песков заявил, что необходимо ждать официального заявления ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal сообщило, что ЕС может согласовать введение потолка цен на нефть из России в районе 60 долларов за баррель 2 декабря.
Цены на нефть стабилизировались перед заседанием ОПЕК+
Мировые цены на нефть показали слабую разнонаправленную динамику перед встречей ОПЕК+
Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику в преддверие заседания ОПЕК+.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.46 растет на 0,16%, достигая 87,02 доллара за баррель ,а февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,04%, до 81,19 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки ждут воскресного заседания ОПЕК+ и оценивают вероятность изменения параметров соглашения.
Кроме того инвесторы следят за новостями о введении потолка цен на нефть из России. В частности, накануне замглавы минфина США Уолли Адейемо заявил, что США с союзниками успеют запустить механизм ограничения еще до 5 декабря. Он добавил, что потолок цен начинается с 60 долларов за баррель, но может быть изменен.
Песков назвал непризнание США новых территорий России осложнением при поиске путей для диалога
Песков: Вашингтон не признает новые территории России, это осложняет поиск почвы для обсуждений
США не признает новые российские территории, что значительно осложняет поиск почвы для обсуждений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что из-за непризнания США новых регионов осложняется взаимный поиск почвы для возможного диалога, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
США поставили ЧВК «Вагнер» в один ряд с ИГ и «Талибаном»
Госдеп США сообщил о внесении ЧВК «Вагнер» в список вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций
В связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация внесена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод, заявил госдепартамент США.
В указанный список организаций за «действия в ЦАР» также включены хуситы, нигерийская экстремистская группировка «Боко Харам», движение «Талибан*» (запрещено ООН) , «Хайят Тахрир аш-Шам*» (новое название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра*»), террористическая организация «Исламское государство*».
Также указывается, что в перечень стран, которые вызывают у США беспокойство в сфере соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, включены Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия, передает РИА «Новости».
Напомним, американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, который предписывает Госдепу объявить иностранной террористической организацией ЧВК «Вагнер», а также все аффилированные с ней структуры или ее правопреемников.