Основатель «Единой Италии» Авондет рассказал об акции в поддержку России у базы НАТО в Авиано

Недалеко от базы НАТО в итальянском городе Авиано состоялась пророссийская акция протеста против альянса и санкций в отношении России, сообщают информационные агентства.

С базы «Авиано», где дислоцируются американские военные, вылетали самолеты, которые бомбили Белград более 20 лет назад. Акцию в поддержку России организовало общественно-политическое объединение «Единая Италия», с 2023 года оно станет политической партией. Основатель «Единой Италии» Амедео Авондет рассказал, что в объединение входят как «представители правых», так и «крайне левых», а кроме того, «бывшие члены «Движения «5 звезд», передает ТАСС.

Еще одним организатором акции стал крайне левый «Фронт несогласия», также ее поддержал ряд ассоциаций и организаций разного политического толка из разных регионов Италии. В акции приняли участие более тысячи человек. Они потребовали прекратить поставки оружия на Украину, перенаправив средства на помощь итальянским семьям и компаниям, которые столкнулись с экономическими трудностями. Участники осудили русофобию и выступили в поддержку многополярного мира. Кроме того, на акции выступила Ольга Игнатьева – выжившая в трагедии в одесском Доме профсоюзов. Она находится в Италии в статусе политической беженки.

«Единая Италия» сотрудничает с российской партией «Единая Россия». На акции показали видеообращение членов «Единой России» Евгения Нифантьева и Ирины Елиферовой, которая находится в Донбассе. Авондет в ближайшее время посетит Россию, примет участие в съезде «Единой России» и собирается принять участие в оказании гуманитарной помощи Донбассу.