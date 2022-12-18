В МИД связали обострение в Косово с саммитом ЕС в Албании

Захарова: Обострение в Косове произошло после саммита Евросоюза

Обострение ситуации в Косово произошло после прошедшего саммита Евросоюза с участием балканских стран в Албании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале написала, что мало кто обратил внимание на то, что недавнее обострение ситуации в сепаратистском Косово произошло сразу после того, как Евросоюз провел саммит с участием западнобалканских государств в Албании. То есть, по ее словам, как это выглядело: 6 декабря Европейский союз проводит в Албании встречу на высшем уровне, принимает документ – Тиранскую декларацию, в которой поддерживает стремление «Западных Балкан» вступить в Евросоюз. Более того, отдельным пунктом прописывает в Тиранской декларации, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находятся «на европейском пути, указала она.

«Так стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооруженную эскалацию и силовые провокации в Крае? Арестовали серба Деяна Пантича и стали транслировать агрессивную риторику», – добавила дипламат.

Захарова также напомнила, что подавляющее большинство нынешних жителей Косово – этнические албанцы, которые за государственной жизнью и европерспективой соседней Албании пристально следят.

«А параллельно с обострением на улицах и дорогах «премьер-министр» Косово Альбин Курти подал на днях заявку на вступление в ЕС. Запущен политический процесс. Риск эскалации и вооруженного противостояния в северной части Края растет. Так что вместо европерспективы перспективы у Косово будут, получается, совсем другие», – подчеркнула она.

И главное, по ее словам, «одной рукой Евросоюз ведет Белград в «прекрасное будущее», а другой занимается антисербскими провокациями».

«Это предательство с самого начала. Как свадьба, которая начинается с измены», – резюмировала Захарова.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон заявил, что страны Запада пытаются вынудить сербское руководство признать «государственность» непризнанного Косова любыми методами.