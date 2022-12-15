Проект «Начни игру» запустил свою метавселенную с профессиями игровой индустрии

Команда Всероссийского конкурса «Начни игру» разработала одноименную метавселенную. Онлайн-пространство доступно для всех желающих и позволяет ближе познакомиться с профессиями игровой индустрии при помощи популярных игровых механик.

Одним из трендов игровой индустрии в 2022 году стало создание метавселенных – онлайн-пространств, в которые перенесены реальные возможности – от получения знаний и новых навыков до реализации процессов экономики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команда Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» создала свою версию метавселенной, в которой каждый может покорить башню – главный символ конкурса, а также получить развернутую информацию о популярных профессиях в геймдеве.

«Вместе с нашими партнерами мы разработали метавселенную «Начни игру». Это прекрасная возможность привлечь внимание молодежи к профессиям индустрии игр и познакомить ребят с перспективами для самореализации. Привычная игровая механика увлекает и вызывает интерес, а интегрированная информация о специализациях от действующих профессионалов отрасли вдохновляет и позволяет получить ответы на самые часто задаваемые вопросы. Безусловно, это не финальная версия, и наше пространство продолжит наполняться информацией и возможностями для участников и тех, кто только планирует свои первые шаги в геймдеве» – рассказала руководитель Всероссийского конкурса «Начни игру» Марьям Карпова.

Помимо покорения башни и получения информации о проекте и профессиях игровой индустрии, гости метавселенной могут общаться в ней, проводить совместные мероприятия – питчинги, презентации, круглые столы и даже концерты.

В число разработчиков пространства, помимо команды проекта «Начни игру», вошли представители игровой студии «Black Caviar Games» и российского IT-холдинга «Демедиа». На сегодняшний день команда «Демедиа» под руководством Юрия Заряднова, руководителя направления иммерсивных технологий и цифрового обучения, выступившего инициатором создания метавселенной «Начни игру», также разрабатывает отечественную платформу для создания виртуальных пространств, что позволит заменить иностранные площадки без ущерба качеству и содержанию.

На вершине башни игроков ждет кубок, за которым закреплена специальная ссылка, переход по которой принесет новым пользователям 100 дополнительных баллов на платформе «Начни игру». Посетить метавселенную «Начни игру» может каждый желающий.