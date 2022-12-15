Путин анонсировал программу для борьбы с диабетом Путин предложил ввести надбавку к зарплате специалистов первичного звена здравоохранения Путин рассказал о работе промышленной ипотеки 15 декабря 2022, 18:14 Текст: Ольга Иванова

В России запущен инструмент промышленной ипотеки, который позволяет предпринимателям взять льготный кредит до 500 млн рублей на покупку объектов под производство, рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Уже запущен инструмент промышленной ипотеки. Теперь на покупку объектов под производство можно взять льготный кредит до 500 млн рублей по ставке три или пять процентов на срок до семи лет. Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию. Обращаю внимание правительства, что этот механизм должен быть обеспечен финансированием», – приводятся его слова на сайте Кремля. По словам Путина, с 1 января вступит в силу новый льготный режим работы промышленных кластеров. Он призван дополнить существующие механизмы поддержки индустриальных проектов, включая успешно работающий Фонд развития промышленности. Путин подчеркнул, что фонд работает действительно должным образом. «Фискальная и административная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена. Они также получат низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, будет поддержан за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства», – добавил он. Путин отметил, что «по оценке, эти и другие меры должны обеспечить к 2030 году реализацию востребованных проектов в объеме свыше десяти триллионов рублей. При этом уже в 2023 году ожидаемый объем инвестиций в такие проекты может составить порядка двух триллионов рублей. Ранее Путин сообщил, что российские власти сохранили все государственные программы, а также запустили новые. Путин: Планы Запада смять экономику России не оправдались 15 декабря 2022, 15:48

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Против России была развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику, но эти расчеты не оправдались, заявил президент России Владимир Путин. «Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию», – заявил Путин, передает официальный сайт президента. По его словам, этот расчет не оправдался. «Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Благодаря совместной работе Правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию», – сказал президент России. Путин добавил, что по итогам года прогнозируется снижение ВВП, но оно будет меньше прогнозируемого ранее. «Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет еще поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала», – заявил российский лидер. Путин: Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира 15 декабря 2022, 16:19

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Уровень цен в России, начиная с мая, практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам президента, уровень цен в России – после серьезного всплеска в марте-апреле – начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. «Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют, но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Он отметил, что государственные финансы России сохраняют устойчивость. По итогам января – ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 млрд рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в один триллион 451 млрд рублей, заявил глава государства. «Вместе с тем ожидаем, что в целом в текущем и следующем годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом – около двух процентов ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран «Большой двадцатки». Я сейчас не буду приводить примеры, они экспертам хорошо известны – эти цифры по другим странам «Двадцатки». Более того, бюджет на будущую трехлетку предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем одного процента ВВП в 2025 году», – подчеркнул Путин. «Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной», – заверил президент. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам анонсировал выдвижение новых решений в экономической сфере с учетом изменений в мире. Новости СМИ2 Путин: Поставки товаров из РФ в ЕС выросли в полтора раза, несмотря на санкции 15 декабря 2022, 16:43

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Введением антироссийских ограничений Европа добилась форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне десять процентов. По некоторым странам вообще запредельные величины – 20 с лишним, 21, 25», – приводятся его слова на сайте Кремля. Путин отметил, что «сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера – Соединенных Штатов – прямо ведет к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов, это их личное дело». «Я сделаю небольшое отступление, касающееся торговых отношений с Евросоюзом. Несмотря на санкции, – это любопытное наблюдение, – за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли – в нашу пользу – в 2,3 раза, до 138 млрд долларов. По сути, Евросоюз продолжает потреблять наши товары и услуги, а обратные потоки сдерживает. Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно», – заключил глава государства. Ранее Путин заявил, что уровень цен в России, начиная с мая, практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Путин привел данные о снижении уровня бедности в России 15 декабря 2022, 16:12 Текст: Алексей Дегтярёв

Уровень бедности после принятых российским руководством решений показал снижение, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть, и еще раз скажу, что речь идет именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко», – указал Путин. Слова президента приводит сайт Кремля. В ноябре президент отмечал, что в 2023 году инфляция в стране начнет снижаться, а в отраслях необходимо добиться роста зарплат. Новости СМИ2 Путин: Доля рубля в международных расчетах РФ достигла одной трети 15 декабря 2022, 16:57 Текст: Алексей Дегтярёв

Международная кооперация должна базироваться на независимой платежной инфраструктуре в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Российская сторона намерена в развитии внешних связей делать акцент на несырьевые товары и взаимные инвестиции, несмотря на важность энергетического и продовольственного секторов, сказал Путин. Слова президента приводятся на сайте Кремля. «Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину», – указал глава государства. Кроме того, планируется применять цифровые валюты центральных банков и технологии распределенных реестров, это позволит снять политические риски от использования валют недружественных стран. Также Россия занята развитием надежных и безопасных транспортных коридоров, это позволит компаниям наладить логистические, кооперационные связи. «Россия в силу своего географического положения, а также наших геополитических возможностей способна застраховать такие логистические схемы от любых рисков. Повторю: залог тому – и экономический, и финансовый потенциал, возможности нашего силового блока в целом», – заключил он. Кроме того, в ходе заседания Путин анонсировал новые решения в российской экономике на 2023 год. В Госдуме призвали продолжать цифровизацию надзорной деятельности правительства Депутат: Цифровизация снимает избыточную административную нагрузку с деловых людей 15 декабря 2022, 01:49

Фото: Ведомости/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«На сегодня у нас почти 100% услуг, необходимых предпринимателям, предоставляются в электронном виде. Собственники бизнеса, менеджеры уже давно поняли, что эти сервисы надежны и удобны. Россия входит в мировые лидеры в этой сфере», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя итоги совещания у президента, посвященного реформе контрольно-надзорной деятельности правительства. «Продолжение цифровизации необходимо. Как раз в рамках этой политики на совещании и была поддержана идея вице-премьера Дмитрия Григоренко перевести в будущем году в электронный вид все востребованные бизнесом разрешения и лицензии», – говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Основной же темой совещания стала реформа контрольной и надзорной деятельности – то, что называется «регуляторной гильотиной», указал депутат. «Регуляторной гильотиной» называют пересмотр и отмену избыточных требований, мешающих развитию бизнеса. «В последние годы одним из главных направлений работы правительства было как раз сокращение избыточных правовых актов. Цель – снимать избыточную административную нагрузку с деловых людей», – отметил Кирьянов. По словам депутата, в подавляющем большинстве федеральных органов власти прижился так называемый «риск-ориентированный подход». Он подразумевает: интенсивность контроля за бизнесом должна зависеть от того, велик ли потенциальный риск из-за несоблюдения фирмой тех или иных требований – например, экологических норм. Если раньше часто требовался выезд сотрудников надзорных органов на место – зачастую с проверкой и последующими штрафами, то сейчас в основном ограничиваются профилактическими мерами, заметил Кирьянов. Еще одним вопросом в повестке совещания стал запуск Социального фонда РФ, создаваемого за счет слияния Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования, сказал Кирьянов. «Новый фонд заработает с 1 января. Его создание мы поддержали в Госдуме полгода назад, поскольку такая реформа позволит лучше администрировать сбор взносов. Кроме того, слияние двух фондов даст больший охват в части социального страхования и облегчит жизнь как работодателям, так и застрахованным – рядовым россиянам», – подытожил собеседник. В среду президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное реформе контрольно-надзорной деятельности. Как отметил на совещании вице-премьер Дмитрий Григоренко, реформа позволила сократить вдвое сроки получения лицензий и разрешений для бизнеса. Путин поддержал предложение правительства в следующем году заняться переводом в электронный вид всех видов актуальных разрешений и лицензий для бизнеса. Об эффекте от создания Социального фонда РФ на совещании рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Объединение двух фондов, по словам Котякова, было необходимо для решения трех ключевых задач: повышение качества обслуживания граждан, в том числе путем упрощения доступа к госуслугам, расширение охвата граждан обязательным социальным страхованием и, наконец, снижение административной нагрузки для работодателей. По словам Котякова, благодаря объединению фондов высвободились административные здания, в которых теперь открываются центры общения для пожилых граждан, – они уже действуют в 11 субъектах. В ближайшее время планируется открыть еще 26 таких центров. «Работа данных центров организована в партнерстве с ветеранскими организациями и с союзами пенсионеров», – указал глава ведомства. Новости СМИ2 Путин заявил о новых решениях в экономике на 2023 год 15 декабря 2022, 15:42 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам анонсировал выдвижение новых решений в экономической сфере с учетом изменений в мире. «Считаю необходимым обозначить ряд важнейших задач государственной политики на будущий 2023 год, предложить новые решения, которые позволят нам более уверенно развиваться и в том числе ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что на следующей неделе президент намеревается провести заседание большого Госсовета. Путин: Внешняя торговля России переключается на динамично развивающиеся страны 15 декабря 2022, 17:12

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Одной из ключевых задач, которые России предстоит решить в 2023 году, станет вывод взаимодействия с партнерами на новый уровень, заявил президент Владимир Путин. Для достижения этой цели нужно устранить ограничения в логистике и финансах, сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Слова президента приводит сайт Кремля. Западные страны пытались «задвинуть» Россию на периферию мирового развития санкциями, но она не намерена идти по пути самоизоляции и автаркии. «Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире», – указал глава государства. Новости СМИ2 Путин: Финансовые ресурсы у нашей экономики есть 15 декабря 2022, 17:28 Текст: Елизавета Шишкова

Россия имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы не занимать за рубежом, ей нет необходимости идти в кабалу, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Благодаря крепкому платежному балансу России, нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу, мы в кабалу не собираемся идти – финансовые ресурсы у нашей экономики есть. Надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин, слова которого приводит сайт Кремля. Президент подчеркнул, что работа российской финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование. России необходимо обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты, а в особенности – быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы, заявил президент. Путин призвал в 2023 году по этим направлениям добиться ощутимого, заметного прогресса. Ранее Путин заявил, что международная кооперация должна базироваться на независимой платежной инфраструктуре в национальных валютах. Путин рассказал о результатах государственных программ в 2022 году 15 декабря 2022, 16:34 Текст: Елизавета Шишкова

Российские власти сохранили все государственные программы, а также запустили новые, рассказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент отметил, что власти продолжили модернизировать первичное звено здравоохранения, расселять аварийное жилье, ремонтировать и строить дороги, расселять аварийное жилье, ликвидировать свалки и объекты накопленного экологического вреда. Также в России строятся школы, дома культуры в селах, говорится в сообщении на сайте Кремля. В числе новых запущенных программ – капитальный ремонт школ. В этом и в следующем годах по всей стране будет отремонтировано около трех тысяч школ. Кроме того, продолжил Путин, заработали такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации, с помощью которых российские регионы привлекут более 300 млрд рублей. Вместе с тем поддержку получили механизмы льготной и семейной ипотеки. В рамках обеих программ выданы кредиты на 1,7 трлн рублей. «В результате сотни тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия, а стройка, как отрасль, стала одним из драйверов российской экономики – плюс 5,8 процента за десять месяцев. Ожидается, что текущий год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного строительства», – сказал президент. Он отметил, что окончательные цифры будут подведены позже. Ранее на совещании Путин заявил, что доходы россиян с минимальными заработками в 2022 году увеличились на 27,8%, а бедность снижается. Новости СМИ2 Путин: России принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке Путин заявил о ключевой роли России на аграрном рынке 15 декабря 2022, 17:05 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил благодарность сельхозпроизводителям за то, что результатом их работы стала ключевая роль России на аграрном рынке. Он отметил, что Россия является одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений. Однако безусловным приоритетом для России является обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия за последние пять месяцев экспортировала около 22 млн тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки. До конца этого года Россия поставит еще 4-5 млн тонн зерна. А к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года, объем поставок сможет составить до 50 млн тонн, поскольку в этом году в стране собран рекордный урожай зерна. «Продолжаем экспортировать на мировые рынки минеральные удобрения. За одиннадцать месяцев текущего года уже поставлено более 25 млн тонн. В отличие от западных стран, которые беззастенчиво тянут одеяло на себя, Россия, напротив, помогает именно беднейшим государствам Африки, Азии и других регионов, поставляет продовольствие и прочие товары», – сказал Путин. В ближайшие месяцы Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам порядка 260 тыс. тонн удобрений. 20 тыс. тонн уже направлено в Малави. Напомним, Россия собрала рекордный урожай зерна за всю современную историю: 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150. Песков анонсировал заседание Госсовета с Путиным 15 декабря 2022, 12:34 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин намерен в скором времени провести заседание большого Госсовета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будет большой Госсовет на следующей неделе», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее представитель Кремля анонсировал встречу главы государства с руководителями новых российских регионов до конца 2022 года. Новости СМИ2 Путин обозначил задачу по восстановлению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей 15 декабря 2022, 18:32

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Перед российским руководством стоит задача по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент Владимир Путин. «Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожской и Херсонской областях», – заявил Путин. Эта цель обязательно будет достигнута, и в дальнейшем по всем ключевым вопросам в экономике и социальной сфере эти регионы станут единым целым с Россией, приводит слова президента сайт Кремля. «В том числе в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы», – указал Путин. В течение нескольких лет стандарты соцподдержки, работы здравоохранения, образования, культуры и транспорта повысят до уровня соседних регионов, отметил Путин. «И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал. Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры», – сказал президент. Он попросил правительство подготовить до конца первого квартала 2023 года программу развития новых регионов. К 2030 году они должны дойти до общероссийского уровня по качеству инфраструктуры, социальным услугам и другим критериям качества жизни. «И обращаю внимание: указанный, сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом – нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры», – заключил Путин. Песков анонсировал объемное выступление Путина на заседании Совета по нацпроектам Песков: Путин выступит с речью на заседании Совета по нацпроектам 15 декабря 2022, 13:51 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин выступит в четверг с объемной и содержательной речью на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости». Песков уточнил, что основной темой будут национальные цели развития и пути достижения национальных целей развития. Доклады представят глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Тульской области Алексей Дюмин. Перед ними выступит Путин. Песков подчеркнул, что ожидается весьма и весьма объемное и содержательное выступление президента, так как традиционно в конце года подводятся итоги работы государственной машины. Напомним, в Кремле сообщали, что большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года. Новости СМИ2 Путин рассказал о планах по строительству дорог 15 декабря 2022, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань продолжается, повышенное внимание будет уделено международному коридору «Север – Юг», в рамках которого планируется расширить транспортную и логистическую инфраструктуру в Каспийском направлении. Также в планах дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог – Транссиба и БАМа, рассказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Продолжается строительство, напомню, скоростной автомагистрали Москва – Казань. В дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью, а в перспективе – и с Иркутском, и с Владивостоком. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай», – приводятся его слова на сайте Кремля. По словам Путина, «все это позволит на новом уровне связать западные и восточные рубежи нашей страны, а российский рынок – с рынком ключевых партнеров, позволит сформировать мощные евразийские маршруты». «Повышенное внимание уделим международному коридору «Север – Юг», в рамках которого планируется расширить транспортную и логистическую инфраструктуру в Каспийском направлении. Уже в следующем году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это существенно расширит для России пути в страны Ближнего Востока и в Индию. Кроме того, сосредоточим усилия на развитии железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, будем повышать их мощности», – добавил Путин. Также он отметил, что в планах дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог – Транссиба и БАМа. «Это позволит заметно увеличить объемы пассажиро- и грузопотоков, тем самым повысить деловую активность и социальную мобильность, открыть широкие возможности для торговли, запуска новых проектов и, главное, успешно решать амбициозные, общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока, не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватера важнейших речных артерий, строительство в будущем Северного широтного хода», – отметил президент. «При этом хочу еще раз подчеркнуть: важно обеспечить именно комплексное развитие инфраструктуры Поволжья, Урала, Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, уделять внимание не только морским портам и подходам к ним, но и развивать сухопутные маршруты. Например, Чита при федеральной поддержке может стать одним из важных логистических центров взаимодействия с Китаем», – сказал он. Путин напомнил, что в начале августа правительство утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года. В ближайшее время объемы перевозок по этой трассе также будут расти. Ранее Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия движения на трех участках трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях.