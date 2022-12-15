СМИ: Киев рассматривает самый худший сценарий для экономики Украины

Украинские власти рассматривают сценарий «судного дня» для экономики, когда страна не сможет платить за критически важный импорт и выполнять обязательства по внешнему долгу, пишет американская газета Washington Post.

Источник Washington Post рассказал, что на минувшей неделе в Национальном банке Украины состоялась встреча за закрытыми дверями. Тогда чиновники узнали прогнозы о том, что экономика страны может упасть еще больше, сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи были подняты вопросы о том, что может произойти в случае «усиления ударов».

Один из сценариев предполагал, что люди могут «массово покинуть Украину, взяв с собой свои деньги, что может привести к обвалу национальной валюты». Также рассматривался «сценарий судного дня», когда правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и не сможет выполнить свои обязательства по внешнему долгу.

Во Всемирном банке предупредили, что бедность на Украине может вырасти в десять раз, говорится в материале издания.

Ранее стало известно, что госдолг Украины в конце октября достиг 103,1 млрд долларов, таким образом он вырос на 5 млрд долларов.