Песков заявил об отсутствии решений по ремонту «Северных потоков»

На данный момент решений о ремонте поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На «Северном потоке» сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго «потока». До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось», – прокомментировал Песков новые санкции Канады против турбин для газопроводов, передает ТАСС.

Также Кремль пока не знает ничего о результатах расследования по взрывам на «потоках».

Песков добавил, что нет никаких решений о запуске уцелевшей ветки.

Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.