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14 декабря, среда | Последнее обновление — 11:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
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Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага.
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В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.
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Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою.
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
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Военнослужащие ликвидировали более 20 украинских боевиков, два танка, четыре единицы автомобильной и бронированной техники ВСУ за сутки, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
Уточняется, что уничтожена военная техника: два танка (Т-72АВ и Т-64БВ), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сказано в сообщении. Потери в живой силе противника составили более 20 человек, передает ДАН.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике с 2014 года в 1,3 трлн рублей.
Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Сенатор перечислил преимущества расположения нового херсонского города
Сенатор Цеков: Новый город в Херсонской области необходим для защиты администрации от обстрелов ВСУ
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Возведение нового херсонского города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это поможет усилить безопасность зданий областной администрации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее власти области анонсировали строительство нового города в Геническом районе.
Решение о строительстве нового города в Геническом районе Херсонской области может быть связано с необходимостью территориального отдаления административного центра региона от конфликтной зоны. Возвращение Херсона под российский контроль не приведет к стабильности в этом городе, пока линия фронта будет проходить вблизи границ Херсонской области, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Я уверен, что украинские войска не смирятся с этим и будут продолжать обстреливать город. Херсон останется в досягаемости возможных ударов со стороны ВСУ, прежде всего в опасности будут здания администрации. Так что возвести новый город, как мне кажется, требуется для того, чтобы обезопасить работу Херсонской обладминистрации», – полагает сенатор.
«Место для строительства выбрано достойное. Арабатская стрелка, ближе к Геническу – это очень красивое место по природным характеристикам. Это удобное расположение и с точки зрения подъезда к городу, подведения коммуникаций, в частности газификации, электроснабжения и так далее. Полагаю, через Арабатскую стрелку в основную часть Крыма будет проведена полностью асфальтированная дорога, что даст еще больше преимуществ для развития будущего города», – добавил сенатор.
Месторасположение крайне интересно и с точки зрения развития курортной сферы для всего региона, уточнил сенатор. «В Крыму мы тоже говорим о необходимости строительства новых административных единиц на западном побережье, чтобы создавать и развивать там курорты. Как известно, по свободной земле проще прокладывать коммуникации, нежели чем тянуть их через уже давно построенные населенные пункты. Арабатская стрелка в этом плане – также очень правильный выбор», – пояснил Цеков.
«Строить город с нуля, заново – гораздо проще и эффективнее, чем переделывать то, что есть. Это дает возможность изначально правильно все спланировать, обеспечить население необходимой инфраструктурой», – отметил сенатор.
Цеков уверен, что обещание по поводу нового города будет доведено до конца. «Это только на Украине недостроев были десятки тысяч – на полпути или даже в начале все бросали. Россия, когда обещает построить что-то серьезное, всегда отвечает за свои слова», – резюмировал он.
Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.
12 ноября стало известно о временном переносе административной столицы Херсонской области в город Геническ.
Арабатская стрелка – протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области, напоминает РИА «Новости».
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Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях
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Российской артиллерией нанесено поражение вскрытым местам скопления и позициям ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении. Ликвидированы более 40 военнослужащих и боевиков, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Краснолиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из населенных пунктов Ямполовка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжая наступательные действия на Донецком направлении, российские войска за сутки отразили три контратаки. В результате ликвидированы более 30 военнослужащих, четыре бронемашины.
В результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения для контратаки мотопехотной роты ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Павловки ДНР. Потери противника составили около 50 военнослужащих, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления возле Крахмального, Берестового, Кисловки, Моначиновки Харьковской области, Водяного, Георгиевки ДНР и Желтой Кручи в Запорожской области
Нанесено поражение 86 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 172 районах, отчитались в Минобороны.
Возле Константиновки ДНР взорван склад боеприпасов ВСУ.
У населенного пункта Красный Лиман ДНР в результате удара ВКС России уничтожена батарея РСЗО ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два беспилотника у населенных пунктов Кременная и Житловка Луганской народной республики (ЛНР). Перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Первомайском ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM у Макаровки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Мобилизованные отразили пять атак противника под Купянском
Командир подразделения саперов рассказал об отражении мобилизованными военнослужащими ВС России пяти атак под Купянском
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Мобилизованные военнослужащие ВС России вместе с контрактниками отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал командир саперного подразделения.
Командир воюющего под Купянском саперного подразделения рассказал, что все его подчиненные были мобилизованы, в течение месяца прошли подготовку и теперь выполняют работу наравне с контрактниками. По словам командира, он не видит разницы между контрактниками и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково, его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь, передает РИА «Новости».
Российский военный также рассказал о бое на Купянском направлении, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Накануне представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удары по вскрытым позициям и местам скопления ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении.
Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
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Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики.
В ЛНР рассказали об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке»
Офицер НМ ЛНР Марочко: Полоса обороны украинских войск в районе Артемовска трещит по швам
Оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.
«Полоса обороны украинских войск трещит по швам, но ее еще сдерживают постоянными перебросками дополнительной живой силы, которая перемалывается нашими войсками. Уже даже не из наших уст, а из уст украинских и зарубежных СМИ звучит такое понятие, как «артемовская мясорубка», оно полностью соответствует действительности. Потому что там ужасные вещи происходят для украинских военнослужащих», – передает ТАСС слова Марочко.
Он добавил, что большое количество украинских военных отказывается выполнять преступные приказы командования, ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения уже идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для климатических условий.
Ранее Марочко сообщил, что из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны.
ВСУ ночью обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел ВСУ Майорска, Горловки, Каштанового, Минерального и Пантелеймоновки
Украинские силовики в среду ночью обстреляли Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР из ствольной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации представительства ДНР в СЦКК, в период с полуночи до 06.00 ВСУ обстреляли Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 мм, передает ТАСС.
Накануне ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области, а также нанесли удары по территории химического концерна «Стирол» в Горловке.
Настоятель храма Лисичанска освобожден из украинского плена
Правозащитник Мельников рассказал об освобождении из украинского плена настоятеля храма Лисичанска отца Андрея
Похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей освобожден в ходе недавнего обмена пленными, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека рассказал, что освобожденный в ходе недавнего обмена пленными протоиерей отец Андрей являлся настоятелем храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска УПЦ и проживал в Северодонецке, пока в начале апреля не был схвачен СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России. По словам правозащитника, в плену отца Андрея подвергали пыткам с целью выбить показания против других людей. Позже священнослужителя перевезли из Лисичанска в Днепр (Днепропетровск), передает ТАСС.
Мельников обратил внимание, что освобождение отца Андрея произошло в православный праздник Андрея Первозванного. Правозащитник поблагодарил за содействие в освобождении священнослужителя прежде всего Господа Бога, представителей ЧВК «Вагнер», специальных служб, главу Фонда борьбы с репрессиями Миру Тэрада, представителей госорганов РФ, депутатов Елену Николаеву и Виталия Милонова, всех правозащитников, которые были включены в процесс, и представителей РПЦ.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека подчеркнул, что случай с отцом Андреем – не единственный. По имеющимся у него данным, сотни православных священников на Украине сейчас подвергаются гонениям и дискриминации, многих из них хватают и обвиняют в разного рода преступлениях против государственного строя, несмотря на то, что они не имеют никакого отношения к столкновениям между политическими силами Москвы и Киева.
Напомним, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении запретить деятельность «аффилированных с Россией» религиозных организаций. Между тем в мае Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
В Кремле прокомментировали предложения Зеленского «о шагах к миру»
Представитель Кремля Песков отреагировал на слова Зеленского «о шагах к миру»
Слова украинского президента Владимира Зеленского о «шагах к миру» ведут не к мирному регулированию, а к продолжению боевых действий, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Зеленский сделал три шага к продолжению боевых действий, одним из которых стало выступление украинского президента, во время которого он выделил предоставление Киеву новых вооружений в качестве посыла к мирному решению конфликта, передает ТАСС.
Напомним, Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
В Пентагоне заявили о незаинтересованности в эскалации на Украине
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о незаинтересованности США в эскалации боев на Украине
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Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон теперь якобы не возражает против нанесения Украиной ударов по территории России, пресс-секретарь Пентагона заверил, что США по-прежнему сконцентрированы только на том, чтобы помогать Украине «защищать себя и возвращать свою суверенную территорию». Он отметил, что в администрации США ранее уже говорили, что не заинтересованы в эскалации конфликта, передает ТАСС.
В конце прошлой недели британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории России, так как меньше опасаются эскалации ситуации со стороны Москвы.
После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать территорию России, если будут наноситься новые удары по Украине.
Стало известно о нехватке военного транспорта в ВСУ
Офицер НМ ЛНР Марочко: Украинским войскам не хватает транспорта в условиях бездорожья
Украинские войска в зоне боевых действий испытывают острую нехватку транспорта, рассказал офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в связи с дефицитом гусеничной и колесной спецтехники украинская армия всё больше использует гражданский транспорт, не приспособленный для передвижения в условиях бездорожья и активных боевых действий, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что проблемы с военной логистикой в ВСУ, во-первых, замедляют скорость поставки боеприпасов, во-вторых, мешают оперативно эвакуировать раненых и доставлять силовиков на позиции, а поскольку транспорт в основном не бронирован, то увеличилось число безвозвратных человеческих потерь.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
ВС России уничтожили «Гвоздику» и несколько единиц бронетехники ВСУ в ДНР
УНМ ДНР: ВС России уничтожили артустановку «Гвоздика» и несколько единиц бронетехники ВСУ
ВС России за минувшие сутки уничтожили более 50 украинских боевиков, сообщили в управлении Народной милиции республики.
Как сообщили в УНМ ДНР, уничтожены САУ «2С1 Гвоздика», девять единиц бронированной и автомобильной техники и свыше 50 украинских боевиков, передает ДАН.
Ранее ДНР заявила об уничтожении танка и натовской гаубицы ВСУ.
В Канаде распространили фейк об «использовании ВС России кассетных боеприпасов»
Канадские политики и СМИ распространили фейки об «использовании российскими военными кассетных боеприпасов» во время СВО
Политические деятели и представители СМИ в Канаде массово распространяют заведомо ложную информацию об использовании российскими военными кассетных боеприпасов во время спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России в Канаде.
Российские дипломаты опровергли эту информацию и заверили, что российские военные никогда не применяли кассетные боеприпасы. В посольстве также подчеркнули, что именно украинская сторона грубо нарушает обязательства, о чем имеются достоверные доказательства, передает ФАН.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бредни и фейки не должны помешать Российской армии выполнять свой долг во время специальной военной операции. Он отмечал, что в Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять.
На Украине повреждены почти 50% объектов энергосистемы
Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении почти 50% объектов энергосистемы
На Украине повреждено в результате обстрелов со стороны российских военных около 50% всей энергоинфраструктуры, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
По его словам, на Украине не осталось ни одного энергетического объекта, который бы не подвергся атаке. Так, повреждены 45 подстанций разного класса напряжения, 87 высоковольтных линий электропередач, которые тянутся на тысячи километров, передает РИА «Новости».
При этом Шмыгаль уверяет, что ВС России пока «не удается уничтожить украинскую энергосистему», которая «сохраняет целостность и управляемость».
Ранее лауреат правительственной премии в области науки и техники Михаил Фалеев предрек Киеву серьезные трудности на энергетических объектах при продолжении обстрелов, также ситуацию осложняет наступление зимы.
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