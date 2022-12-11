Милиция ДНР заявила об уничтожении трех танков и гаубицы М777 ВСУ

Подполковник ВС России сказал, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Подполковник ВС России Иванников объяснил, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Приехавший с территории спецоперации полковник запаса российских войск Олег Иванников объяснил, каким образом можно остановить обстрелы Донецка и других городов Донбасса со стороны украинских военнослужащих.

По словам подполковника, важно отодвинуть линию боевого соприкосновения на 100-150 километров. Только в этом случае даже дальнобойные вооружения украинских военных не достанут до целей, передает Ura.ru.

Кроме того, Иванников отметил, что несмотря на постоянную смену позиций украинской артиллерии, российские военные вычисляют направления ударов и подавляют расчеты противника.

Ранее сообщалось, что с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

До этого на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду.