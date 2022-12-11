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Милиция ДНР заявила об уничтожении трех танков и гаубицы М777 ВСУ
НМ ДНР: За сутки уничтожено три танка, гаубица М777, пять беспилотников и 40 боевиков ВСУ
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Подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, «натовскую» гаубицу и более 40 украинских боевиков, сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
По сообщению НМ ДНР, за сутки уничтожены: два танка Т-64БВ и один Т-72М1, гаубица М777, пять единиц бронированной и автомобильной техники, три беспилотника и свыше 40 военнослужащих ВФУ, передает ДАН.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены.
Подполковник ВС России сказал, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
Подполковник ВС России Иванников объяснил, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
Приехавший с территории спецоперации полковник запаса российских войск Олег Иванников объяснил, каким образом можно остановить обстрелы Донецка и других городов Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
По словам подполковника, важно отодвинуть линию боевого соприкосновения на 100-150 километров. Только в этом случае даже дальнобойные вооружения украинских военных не достанут до целей, передает Ura.ru.
Кроме того, Иванников отметил, что несмотря на постоянную смену позиций украинской артиллерии, российские военные вычисляют направления ударов и подавляют расчеты противника.
Ранее сообщалось, что с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении.
До этого на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье.
Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области
В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков.
Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь
Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo.
По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.
Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку
Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами
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Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.
Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.
СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».
«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.
«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.
Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины.
Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине
Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно.
«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.
Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета.
Жители Николаева сообщили о переброске через город бронетехники ВСУ
Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил о переброске через город колонны БТР и состава с «Гвоздиками»
На железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева замечен состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» украинских войск, а на улицах города прошла транзитом колонна БТР, свидетельствуют фотографии координатора Николаевского подполья в Донецке Сергей Лебедев.
Лебедев рассказал РИА «Новости», что агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. Он также сообщил, что через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой.
На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий – по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск.
По словам координатора Николаевского подполья, бронетехника замечена в большом количестве. Он выразил мнение, что она, скорее всего, идет с Одессы в Донбасс. Лебедев также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений, полученных во время попыток наступления ВСУ на Херсон летом и осенью.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ.
Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители
Рогов сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинского удара из HIMARS по Мелитополю
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также обстрелу из HIMARS подвергся Стаханов в ЛНР, сообщили в мэрии города.
Рогов сообщил в Telegram, что удар был нанесен по ресторану «Привал охотника». В результате среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие. Как пояснил Рогов, «в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели». Также он сообщил, что в Мелитополе горит комплекс на базе отдыха. «По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – говорится в сообщении.
Позднее врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10 человек. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», – сообщил он.
Власти Стаханова сообщили в Telegram, что в центре города временно отключалось электричество, сейчас подача восстановлена. Кроме того, в мэрии рассказали, что под обстрел попала частная гостиница, которая «сейчас не работала». Спасатели разбирают завалы, передает ТАСС.
Напомним, в над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Новопсков в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные залпом расчета РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт украинских войск на Запорожском направлении
С помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении, передают корреспонденты с места событий.
По словам командира расчета, были получены цели и поставлена задача уничтожить опорные пункты. Военные вышли на позицию, выбрали точку и слаженно отработали по целям, передает РИА «Новости».
Ранее на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду.
До этого ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье.
ВС России сорвали атаки ВСУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях
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Вооруженные силы России продолжают наступления на краснолиманском направлении, в результате которых удалось взять под контроль выгодные рубежи.
В направлении Купянска ВС России уничтожили скопление живой силы противника в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области, уничтожив более 30 военные ВСУ и три пикапа, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Также удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Удалось уничтожить до 60 солдат Украины, в числе которых были и наемники.
На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск России в направлении Сладкое и Шевченко ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции.
В районе поселка Владимировка удалось уничтожить до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. Из строя были выведены шесть пунктов управления противника. Возле города Северск в ДНР уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град».
Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.
Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении.
Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сработала над Симферополем, и призвал сохранять спокойствие, все службы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что взрывы были слышны над Мелитополем, предварительно сработала ПВО.
Российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях
Российские подразделения продолжали вести наступательные действия на Краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии за последние сутки уничтожены более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ на Купянском направлении ликвидированы более 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать на Донецком направлении у населенных пунктов Берестовое и Спорное Донецкой народной республики (ДНР). Здесь уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, отчитались в Минобороны.
ВСУ пытались силами ротной группы атаковать позиции российских подразделений на Южно-Донецком направлении под Никольским ДНР. Но решительными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 196 районах. Возле населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». Рядом с Дылеевкой ДНР взорвана американская РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.
Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине
Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году.
В Раде оценили ситуацию с отсутствием света в Одесской области
Глава комитета Рады по энергетике Герус назвал срок улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области
Требуется несколько дней, чтобы «выровнять и стабилизировать» ситуацию с отсутствием электроснабжения в Одесской области Украины, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Местные власти заявили, что на восстановление энергообъектов могут уйти месяцы.
Герус сообщил, что ночные российские удары «попали в цель» и оказались результативными. Как пояснил Герус, поврежден ряд трансформаторов, передает РИА «Новости».
В свою очередь, департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергообъектов потребуется «гораздо больше, чем в предыдущие разы». Указывается, что «речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что два-три месяца». Тем, кому «сложно будет обходиться без электроэнергии», рекомендовали покинуть регион, если есть такая возможность.
Напомним, в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК признали, что ситуация с электроснабжением в Одесской области тяжелая. Так, в Одессе свет есть только на объектах критической инфраструктуры, подача электричества жителям отключена.