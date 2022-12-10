Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине

Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ

Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».

Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.

Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».

Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.

Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.