Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев

Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат

До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».

В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.

В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.