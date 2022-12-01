В Москве наградили победителей главной премии креативных индустрий

В московском концертном зале «Зарядье» объявили победителей премии Russian Creative Awards («Российские креативные награды»). Это межотраслевая премия объединяет представителей творческих профессий от моды и дизайна до образования, IT-технологий и компьютерной графики.

Церемонию Russian Creative Awards организаторы провели в оригинальном формате. Было решено отказаться от традиционных ведущих, которые объявляли бы победителей в различных номинациях.

«Мы выбрали формат оперы, написанной специально для этого мероприятия. В постановке участники и гости премии увидели всю ретроспективу развития современных креативных индустрий, начиная от античности через барокко к современной опере.

Музыку для оперы написал композитор Петр Айду, автор сценографии – театральный режиссер Юрий Квятковский. Могу сказать, что горжусь тем, что мы сегодня провели», – сказала газете ВЗГЛЯД директор «Российской креативной недели», руководитель «Роскультцентра» Марина Абрамова.

Оперный хор и солисты нараспев и речитативом произносили имена тех, кому поручено было вручать награды, и тех, кто их получил, а также названия номинаций и их описание – что действительно создавало необычный эффект.

Премии вручались в десяти номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Культурный код», «Креативный социальный проект», «Креативный регион».

Наиболее творческим регионом России в этом году была признана Якутия. Премию главе республики Айсену Николаеву вручил мэр Москвы Сергей Собянин (столица была объявлена лауреатом в этой номинации в прошлом году).

«Вы знаете, я провел с коллегами большую работу, чтобы оставить за собой это звание, – заметил Собянин, обращаясь к собравшимся. – Мы поставили себе цель, чтобы у нас в Москве было не меньше ста тысяч предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются креативом. Вдруг я узнаю, что Москва проиграла... Оказывается, в одни руки такая премия не выдается в течение пяти лет».

«Это победа всей нашей республики, – сказал Николаев, принимая награду. – Победа каждого, кто вносит вклад в развитие креативной экономики. Наш главный ресурс – творческие, талантливые люди, которые горят желанием творить и созидать во благо развития родной Якутии».

Отметим, что и в этом году Москва не осталась без наград. К примеру, призером в номинации «Событие года» стала Московская неделя моды, которую за неделю посетили свыше 1,6 млн человек. «Ни одни ограничения не могли нам запретить быть креативной, модной, современной, инновационной столицей», – получив премию, подчеркнул глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кроме того, известно, что в полусотню проектов, вошедших в шорт-лист, вошли: московский проект «Фабрика дизайна» (который разрабатывает стиль для импортзамещающей продукции), ярмарка современного искусства Cosmoscow, Центр социальной интеграции, который создала известная певица и благотворитель Диана Гурцкая.

В номинации «Меценат года» победил предприниматель Алишер Усманов – за работу созданного еще в середине нулевых благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и за укрепление репутации отечественных креативных индустрий за рубежом. Режиссер Андрей Кончаловский, вручая премию директору фонда «Искусство, наука и спорт» Фатиме Мухомеджан (сам Усманов на церемонии присутствовать не смог), напомнил об одном из многочисленных гуманитарных проектов бизнесмена – организации преподавания русского языка в Узбекистане, откуда родом Усманов.

Худрук и генеральный директор Мариинского театра, знаменитый дирижер Валерий Гергиев был удостоен награды за недавний тур по девяти городам России, в котором он дал более десятка концертов. Премию маэстро Гергиеву вручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В церемонии также участвовали министр культуры России Ольга Любимова и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Для творческого человека, кроме внутреннего стремления мечтать, менять мир вокруг себя, нужно еще уметь чувствовать – окружающий мир, людей, запросы, мечты и стремления других людей», – отметил Кириенко в своем выступлении.

«Во время вызовов нужно понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Потому что тот, кому много дано, с того и больший спрос. Надо уметь быть со своей страной и со своим народом», – подчеркнул первый замглавы администрации президента.

«Сегодня результат работы всего спектра креативной индустрии приобретает совершенно особенное значение. Творческие люди являются не просто зрителями всего происходящего, но и как зеркало отражают его в массы. Поэтому в нынешнее, достаточно сложное время на креаторов, творцов возложен максимальный уровень ответственности за тот продукт, который они создают», – в свою очередь подчеркивает директор «Роскультцентра» Марина Абрамова.

Этот уровень ответственности имеет значение и при съемке фильмов, и в создании музыки, при работе в рекламе, и в других творческих профессиях, подчеркнула собеседница. «Это касается всего творчества. Например, от промышленных дизайнеров зависит то, насколько качественным выйдет наш продукт, в том числе и машины, и самолеты – насколько они будут конкурентоспособны в мире. Это крайне важно сегодня», – подчеркнула Абрамова.

Нынешнее мероприятие собрало лучших представителей из 16 отраслей креативной индустрии России, отметила собеседница. Лучшие идеи вошли в шорт-лист из 50 позиций – по пять проектов в каждой номинации. Кроме того, в этом году была учреждена «Специальная номинация», в которой победителя выбирал оргкомитет премии из общего числа заявок, которых было около двух тысяч.

Впервые награды Russian Creative Awards вручались год назад, а идея о запуске премии появилась летом 2021 года на «Российской креативной неделе» (Russian Creative Week). Инициатива получила поддержку со стороны администрации президента, профильных ведомств и профессионального сообщества.