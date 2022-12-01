Лавров: Введение потолка цен на нефть побуждает отказаться от инструментов Запада

Попытка установить потолок цен на нефть дает понять государствам, что необходимо уходить от навязанных Западом инструментов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Лавров добавил, что Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую, сообщает ТАСС.

«Какой будет потолок цен, нас это не интересует – будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», – сказал министр.

Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.

До этого в Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.