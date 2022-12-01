Посольство России обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Заявления главы латвийской дипмиссии Эдгарса Ринкевичса о возможности Киева наносить удары по аэродромам России и складам ракет являются провокацией к развязыванию широкомасштабной войны, заявили в посольстве России в Риге.

В Telegram-канале дипмиссии подчеркивается, что заявления Ринкевичса более похожи на призывы оголтелого военного эксперта. Так, в дипмиссии отметили, что лозунги «не бояться эскалации» и «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России» кроме как провоцированием широкомасштабного конфликта не назовешь.

Кроме того, в дипмиссии отметили, что этим шагом министр только продемонстрировал «марионеточную сущность киевского режима», который не сделает и шага без одобрения западных покровителей.

В посольстве подчеркнули, что глава МИД Латвии нарушил основные принципы дипломатической службы – вместо поиска инструментов для регулирования конфликта министр предлагает еще больше «раздуть огонь войны».

Сам Ринкевичс ранее заявил, что Украине надо использовать оружие против баз российских ракет, в том числе аэродромов, и при этом союзники не должны бояться эскалации конфликта.

Военный эксперт Александр Бартош в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине, поскольку рассматривает возможность поставок Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150–160 километров.