АвтоВАЗ заявил о планах экспортировать около 20 тыс. автомобилей Lada в 2023 году

Президент АвтоВАЗа Соколов: В планах следующего года заложено около 20 тыс. автомобилей на экспорт

Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 год, 20 тыс. штук, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«У нас в планах на 2023 год заложено около 20 тыс. автомобилей на экспорт. Рассчитываем на это... Белоруссия и Казахстан, возможно, другие рынки стран СНГ», – передает РИА «Новости» слова Соколова, уточнившего, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.

При этом топ-менеджер подчеркнул, что АвтоВАЗ готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе Сарыаркаавтопром в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты. «Одна из заслуг АвтоВАЗа то, что мы перезапустили завод в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане», – добавил он.

По его словам, АвтоВАЗ изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей Lada, прежде всего, в страны Африки.

Соколов отметил, что АвтоВАЗ прогнозирует российский авторынок легковых автомобилей и LCV в 2023 году на уровне 800 тыс. автомобилей.

«Если рынок будет даже не в пессимистичных, а в базовых вариантах 800 тысяч, а мы планируем производство 400 тысяч, то нетрудно поделить эти цифры и сопоставить их, определив примерные параметры этой доли в 50%. Задачи, чтобы быть 50% или 50% плюс – в этой части мы цифру не ставим. Но, да, мы должны быть лидерами – это однозначно. Это наша цель», – сказал он, отвечая на вопрос о планируемой доле компании на авторынке в 2023 году.

При этом Соколов уточнил, что авторынок России на уровне 800 тысяч автомобилей – прогноз АвтоВАЗа, однако ряд экспертов придерживаются более пессимистичных оценок.

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ собирается в 2023 году возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти.