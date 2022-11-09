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Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Донбасс
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Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, но пока конкретных планов по такой поездке нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это российские регионы, и он там будет», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявлял, что выросшие в условиях украинской бандеровской пропаганды жители Донбасса, сохранившие пророссийскую позицию, должны знать, что их убеждения верны. По его словам, позиция этих людей основана на исторической традиции их предков.
Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос о формате участия российского лидера во встрече «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. «Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», – сказал он.
Путин ранее говорил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но Россия будет представлена на G20 на высоком уровне.
Юрий Подоляка: Российские войска предпринимают решительный штурм Артемовска в ДНР
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«В Артемовске местные жители, с которыми еще сохранилась связь, говорят, что канонада идет вторые сутки такая, какой не видели никогда. Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города. Под Угледаром наступление наше застопорилось, на Купянском направлении фронт стабилизировался», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя обстановку на самых активных участках в зоне СВО.
«Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города Артемовска (Бахмут), – отметил военный аналитик Юрий Подоляка. – Насколько этот штурм будет успешным, зависит от того, сможем ли мы уничтожить узловые точки сопротивления, а они расположены на северо-востоке города. Если не ошибаюсь, то в районе мясокомбината».
Если удастся взломать оборону противника там, где ВСУ создали серьезный укрепрайон, мы уже сможем занять всю северо-восточную часть города Артемовска и выйти к реке Бахмутка с севера, указал Подоляка. «Сегодня также идет интенсивный штурм населенного пункта Опытное к югу от Артемовска. Если сумеем взять Опытное, то сразу перейдем на штурм южной части города. Очень многое зависит от результатов, однако то, что штурм начался и идет второй день – это очевидно», – резюмировал Подоляка.
Под Угледаром наступление ВС РФ застопорилось ввиду того, что мы не смогли прорвать линию фронта противника, оценивает эксперт. «Противник сумел стабилизировать фронт. При этом, находясь на преобладающих высотах в Угледаре, он наносит потери нашей группировке, – признал Подоляка. – С этим надо что-то решать: либо быстро перегруппировавшись, добиться решительного успеха на этом направлении, либо в районе населенного пункта Павловка отходить на исходные рубежи, чтобы не нести неоправданные потери».
Что касается положения по линии Купянск – Красный Лиман (то есть по восточной границе Харьковской области и по северу ДНР), то здесь можно говорить о стабилизации фронта на достаточно большом промежутке времени, указал собеседник. «Наши войска здесь постоянно накапливаются, – полагает Подоляка. – Противник в целом свою группировку уже сформировал. Не исключено, что частично она может быть переброшена на другие направления. Более интенсивно наступать здесь уж, скорее всего, противник не сможет».
Фронт на Купянском направлении стабилизировался: и наша сторона, и противник пытались сдвинуть линию в ту или иную сторону, однако добиться принципиальных перемен ни у кого не получилось, отметил собеседник. «Распутица, которая продолжается здесь уже вторую неделю, заставляет стабилизировать фронт по факту. За последнюю неделю противник предпринимает все меньше и меньше атак», – подчеркнул эксперт.
Однако серьезно сдвинуться здесь нельзя. Украинским войскам не получится прорвать «по схеме Балаклеи» тот укрепрайон, которые создали на этом направлении российские войска, отметил Подоляка. «Отсюда и вытекает стабилизация до тех пор, пока одна из сторон не накопит достаточно сил для прорыва, либо погодные условия не позволят наступать уже более эффективно», – отметил эксперт.
«Неделю назад я разговаривал с ребятами, которые прибыли в госпиталь из-под Купянска, они рассказывают, что бои идут хоть и интенсивные, но малыми силами. Нашим войскам удавалось слегка продвинуться вперед, занять передовые позиции противника и в основном все сводилось к артиллерийским ударам, именно из-за этого и было несколько десятков раненых», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Попыток украинской армии вести наступление и прорвать линию фронта уже нет, то, что происходит сейчас, это даже не разведка боем, а именно беспокоящий огонь и попытки мелко напакостить небольшими группами, даже не на бронетехнике, а на пикапах», – полагает он.
«Кроме того, на Купянском направлении уплотняется линия фронта, и даже «пройти в стык» для мелкой группировки ВСУ становится все сложнее. Также вероятно, что основные усилия противника сейчас направлены на то, чтобы накапливать силы и даже перебрасывать часть из них к Бахмуту-Артемовску и на Херсон. Поступает информация, что в Артемовске у ВСУ положение тяжелое, они готовятся к городским боям. Поэтому, судя по всему, на Купянске в части попыток наступать противник уже поставил крест», – считает Онуфриенко.
«По имеющейся у меня информации об обстановке на Купянском направлении, можно сделать вывод, что противник слегка выдохся, – полагает собеседник. – Последние недели ВСУ постоянно проводили атаки, пытаясь выдавить нас из населенных пунктов, прорваться к Сватово, перерезать трассу, поэтому шли батальонными группами, с бронетехникой, орудовала масса диверсионных групп».
«За последние несколько дней эта интенсивность значительно снизилась. Была всего одна серьезная атака неполной батальонной группы, две роты, усиленные танками, на Краснолиманском направлении попытались пойти в наступление, но попытки оказались неудачными. В основном ВСУ сейчас действуют очень мелкими группами, ведут беспокоящий артиллерийский огонь, кроме того, работают ДРГ, но серьезных действий не предпринимается», – отметил собеседник.
Свои коррективы может внести изменение погоды, в первую очередь заморозки, добавил Подоляка. «Пока, насколько мне известно, заморозки здесь раньше декабря или последних чисел ноября не ожидаются. Единственный вопрос – это дожди. Непонятно: будут они или нет. Пока, по прогнозу, дождей ближайшие 10 дней не предвидится. Здесь стоит иметь в виду, что когда подсохнет, какую-то активизацию военных действий ожидать стоит», – добавил эксперт.
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге: противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины, цитировал Конашенкова Telegram-канал МО.
Ударами армейской авиации и активными контрдействиям ВС РФ была остановлена и попытка прорыва двух БТГ (батальонно-тактических групп) в составе бойцов ВСУ и иностранных наемников в направлении города Сватово и поселка Нижняя Дуванка в ЛНР. Противник потерял сто человек убитыми, два танка и пять бронемашин.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области (район населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка и Белогорка) было отражено наступление украинской БТГ, сообщил Конашенков. Было ликвидировано более 110 военнослужащих и 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны. В Херсонской области по объектам гражданской инфраструктуры города Берислава был нанесен удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все четыре украинские ракеты были сбиты российскими системами ПВО, цитирует ТАСС сообщение экстренных служб региона.
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Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
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Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail.
Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail.
«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК.
Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия».
Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны».
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует.
Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
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По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
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В ДНР призвали быстрее перерезать снабжение группировок ВСУ в Донбассе
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В Донецке сейчас нет ни одного безопасного района, под обстрелом ВСУ оказываются не инфраструктурные и военные объекты, а гражданское население. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку на линии фронта в ДНР.
«Донецк находится под постоянным обстрелом, ночью центр города был поражен снарядами из РСЗО HIMARS. Это слышали и видели все, практически никто в городе не спал этой ночью», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас нет ни одного безопасного района, может прилететь куда угодно. Это все чисто террористическая тактика, поскольку атака осуществляется не по инфраструктурным или военным объектам, а хаотично по жилым кварталам», – отметил собеседник.
Положение на фронте находится в относительно статичном положении, за исключением Артемовска (Бахмута), где ранее сообщалось о продвижении ВС России. «Хотя и там продвигаться очень тяжело, поскольку на позиции ВСУ активно подвозят боеприпасы и подкрепление с территории Украины», – рассказал парламентарий.
«Я убежден, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем», – подчеркнул Бердичевский.
Накануне украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из натовского оружия, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 03.13 ночи понедельника ВСУ обстреляли с территории населенного пункта Нетайлово Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм. Также ночью с позиций в районе Карловки из «Хаймарсов» обстреляли Горняцкий район Макеевки.
По словам очевидцев, после обстрела центра Донецка в здании Управления железными дорогами в столице ДНР начался пожар, передает ТАСС.
Ранее боец группы «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южный пригород Артемовска (Бахмута). По его словам, украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в пригороде Артемовска. Кроме того, украинские войска постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам «Вагнера», занявшим Иванград. Отмечается, что рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине. Источник отметил, что в стрелковый бой против группы «Вагнер» противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.
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Губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил вброса СБУ в данных о потерях морпехов в районе Павловки в ДНР и поручил компетентным органам проверить эти сведения.
В соцсетях распространилось сообщение якобы о «больших неоправданных» потерях в районе Павловки в ДНР от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Олегу Кожемяко.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Приморья от имени главы региона Кожемяко.
Ранее в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В Минобороны заявляли, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка.
Путин решил лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
Президент России Владимир Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Он подчеркнул, что эту тему нужно напрямую обсуждать. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – передает слова Путина ТАСС.
Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».
Президент заявил, что был бы благодарен губернатору, «если бы заранее все эти вопросы ему передали». Руденя в ответ заверил, что все будет сделано.
Путин: Зарплаты должны расти быстрее цен
Зарплаты граждан должны расти быстрее, чем цены, заявил президент России Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей во вторник.
«Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», – передает его слова ТАСС.
При этом глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы. «Что имею в виду? Прежде всего – за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», – сказал он.
Путин отметил, что ситуация на рынке труда в России стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%.
По его словам, тенденция к снижению инфляции в стране является устойчивой, в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже.
Ранее Путин заявил, что стабильная ситуация на рынке труда является очень важным достижением правительства.
Названы самые сложные участки фронта на Запорожском направлении
Владимир Рогов: Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя
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«Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны», – рассказал газете ВЗГЛЯД лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Собеседник полагает, что ВСУ могут начать попытку наступления уже во вторник.
«Ситуация на Запорожском направлении стабильно напряженная. Постоянно идут обстрелы со стороны противника, а также прощупывание нашей обороны и провокации, ни на день не прекращаются артиллерийские дуэли», – рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Но есть и улучшения. Так, за последнее время выстроилось более качественное взаимодействие военных с мирным населением. Это позволяет точнее наводить цели по объектам врага. В частности, недавно было уничтожено артиллерийское подразделение врага на подконтрольной Киеву территории», – продолжил собеседник.
«На днях наши военные качественно отработали беспилотниками по Запорожью. Там неподалеку от предприятия «Мотор Сич» была расположена база по ремонту военной техники ВСУ. Теперь она уничтожена», – сказал волонтер.
Эксперт также отметил, что есть особо сложные участки фронта. «Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны, активно работают диверсионно-разведывательные группы противника, не замолкает артиллерия», – объяснил Рогов.
«Кроме того, правый берег Днепра для нас представляет угрозу. Там расположены Тарасовка, Капуловка, Марганец и Никополь, откуда постоянно прилетают снаряды противника», – сказал Рогов, отметив, что противник в основном бьет по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории», – заметил он.
«Сейчас у нас в области переменчивая погода, но привычной распутицы еще не наступило. Пока мы успеваем сделать всё необходимое. На мой взгляд, предпринимать какие-то активные боевые действия пока нет смысла. Нам надо удержаться на нынешних позициях, уничтожая инфраструктуру противника. И если мы с этими задачами справляемся, то получаем хороший задел на будущее в плане освобождения оставшейся части Запорожской области», – заключил Рогов.
Ранее в воскресенье Рогов сообщил РИА Новости о том, что российские военные возводят в северной части Запорожской области укрепрайоны «в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление», также усиливается линия обороны. Между тем в подразделениях ВСУ по ту сторону линии фронта выросло число иностранных наемников, сказал Рогов ТАСС в понедельник. По его мнению, количество иностранных бойцов может уже доходить до половины.
По оценке лидера движения «Мы вместе с Россией», украинское командование может отдать приказ о наступлении до 8 ноября – отчитавшись о начале наступления перед Вашингтоном, до промежуточных выборов в Конгресс США.
Пока же на линии фронта фиксируется интенсивная работа украинской артиллерии. В результате артобстрелов ВСУ была повреждена церковь в селе Любимовка, сообщили РИА Новости в Запорожской областной администрации.
В минувшие выходные в течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России, размещенном в воскресенье в официальном Telegram-канале ведомства. Ответным огнем нашей артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б», радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.
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Путин: В боевых действиях принимают участие около 50 тыс. мобилизованных
В зоне ведения боевых действий сейчас находятся более 80 тыс. мобилизованных граждан, около 50 тыс. непосредственно принимают в них участие, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.
«У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тыс. в зоне [проведения СВО]. Остальные все – на полигонах», – передает его слова ТАСС.
Также президент заявил, что власти всех уровней должны проявить внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились, будь то полигоны или зона боевых действий.
До этого Путин сообщил, что количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным.
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из «натовского» оружия
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли центр Донецка снарядами калибра 155 мм и Макеевку в ДНР из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм и Горняцкий район Макеевки из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, в 03.13 понедельника вооруженные формирования Украины обстреляли с территории населенного пункта Нетайлово Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 02.50 понедельника вооруженные формирования Украины обстреляли с территории населенного пункта Карловка Горняцкий район Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из РСЗО HIMARS.
По словам очевидцев, после обстрела центра Донецка в здании управления железными дорогами в столице ДНР начался пожар, передает ТАСС.
В прошлую субботу украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS.
Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза
Анонсировано совещание президента России Путина с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности России, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также глава государства лично поздравит с юбилеем Федеральное медико-биологическое агентство. В 2022 году оно отмечает 75-летие, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым.
Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Пескова спросили об участии Путина в G20
Песков заявил, что Путин не поедет на Восточноазиатский саммит
Президент России Владимир Путин не планирует ехать на Восточноазиатский саммит, который пройдет в ноябре, о посещении G20 на Бали он сообщит в конце недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит, в то же время поедет ли президент на Бали для участия в саммите G20 будет известно на текущей неделе.
«Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин.
Между тем Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне.
Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали.
Кириенко рассказал о поездке Пескова в Луганск
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ночь на среду, 9 ноября, вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание» выразил благодарность Пескову, рассказав о его поездке в Луганск.
Как отметил первый замглавы администрации президента, лекторы общества «Знание» с марта работали на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа зачастую была связана не только с требованием высочайшего профессионализма, но еще и простого мужества, потому что она всегда была связана с риском для жизни. И сейчас эта работа продолжается в Донбассе», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Кириенко рассказал молодежи из ЛНР и ДНР о возможностях, которые существуют в России для молодых людей разных направлений. Он, в частности, упомянул проекты Росмолодежи, платформы «Россия – страна возможностей», сервиса взаимопомощи «Добро.Взаимно» и российского общества «Знание». Все они, подчеркнул Кириенко, стали для школьников, студентов и молодых людей Донецкой и Луганской народных республик.
После обстрела ВСУ повреждены станция скорой помощи и жилые дома в Ясиноватой
Станция скорой помощи и десять жилых домов повреждены огнем ВСУ в Ясиноватой
Станция скорой помощи и десять многоквартирных домов получили повреждения вследствие обстрела со стороны ВСУ Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР), пострадавших нет, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
Мэр Ясиноватой сообщил об обстреле ВСУ в своем Telegram-канале. По словам Шевченко, разрушения получили десять многоквартирных домов, дома частного сектора, станция скорой помощи, поврежден ее автомобильный транспорт, пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из «натовского» оружия. После обстрела центра Донецка в здании управления железными дорогами в столице ДНР начался пожар.
Кириенко: Лекторы общества «Знания» работают в Донбассе с начала спецоперации
Лекторы общества «Знание» с марта работают в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание».
«Лекторы общества «Знание» с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, Херсона, Запорожья (областей – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас эта работа продолжается в Донбассе», – добавил он.
Кириенко также поблагодарил всех лекторов и отметил, что эта работа связана не только с проявлением высочайшего профессионализма, но и мужества.
«Я хочу всем этим людям сказать огромное спасибо, потому что эта работа была зачастую связана с требованием не только высочайшего профессионализма, но еще простого мужества. У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Кириенко сообщил, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ночь на среду, 9 ноября, вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для СМИ и пресс-служб ЛНР и ДНР.