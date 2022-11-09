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Эксперт: Байден превращается в «хромую утку»
Американист Дудаков: Победа республиканцев на выборах в Конгресс существенно осложнит жизнь Байдену
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Республиканское большинство в Конгрессе будет шатким. Однако победа республиканцев существенно осложнит жизнь Байдена – проводить решения через дружественный Конгресс больше не удастся. Расследования в отношении его сына Хантера Байдена возобновятся. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя промежуточные выборы в парламент США.
«В данный момент стоит дождаться окончания подсчета голосов. Можно, конечно, говорить, что республиканцы с небольшим отрывом, но лидируют на выборах в Конгресс. Вряд ли у них сформируется действительно крупное большинство, но все-таки, возможно, что они получат больше мест, чем 219 и 220, как сообщал NBC. Возможно, что у республиканцев будет больше мест, чем сейчас предсказывают аналитики», – считает эксперт-американист Малек Дудаков.
«Видно, конечно, что республиканцы выступили хуже, чем планировали. Да, 220 мест, действительно, гарантирует им большинство, но будет оно несколько шатким. Рассчитывали, конечно, на большее», – акцентирует эксперт.
Дудаков указывает, что при победе республиканцев будут инициированы расследования в отношении сына действующего президента Хантера Байдена при победе республиканцев, конечно, будут. «Члены Республиканской партии давно обещают их устроить. Определенно начнутся расследования по ситуации в Афганистане и, вероятно, по Украине», – констатирует собеседник.
«Республиканцам нужно устраивать политические атаки на Байдена. Впереди президентская гонка 2024 года. Важно ослабить позиции действующего президента. Поэтому расследования станут частью попыток республиканцев ослабить демократов», – считает эксперт.
«Вероятная победа республиканцев свидетельствует о том, что раскол в американском обществе усиливается. Байдену придется отбиваться от политических атак со стороны Конгресса – силы будут тратиться на «внутренние разборки», а не только на внешнюю политику. Позиции демократов, определенно, пошатнутся – им будет гораздо сложнее проводить собственную политику», – рассуждает собеседник.
«Байден, в какой-то степени, превращается в президента-«хромую утку». Проводить реформы через дружественный Конгресс уже не удастся, потому что настроения в данном органе кардинально изменятся. Контроль перейдет от демократов к республиканцам, что значительно осложнит жизнь действующему президенту», – акцентирует эксперт.
«На внешнюю политику победа республиканцев влияет не особо. Выборы в Конгресс – это событие, связанное с внутриамериканской повесткой. Все, что касается внешней политики и Украины в частности, имеет второстепенное значение, когда мы обсуждаем победу республиканцев на выборах в Конгресс», – резюмирует Малек Дудаков.
В США в эти часы завершаются промежуточные выборы. На них избираются все 435 членов нижней палаты Конгресса – Палаты представителей и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.
В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.
Телеканал NBC опубликовал прогноз, по которому республиканцы получают 219 (или, по другим данным, 220) мест в Палате представителей. Демократам достается, соответственно 216 или 215 мандатов. Если оценка верна, то Республиканская партия в любом случае получает 218 мест, необходимых для контроля над нижней палатой, указывает РИА Новости.
В Сенате нынешнего состава у демократов 48 мест, однако на их стороне всегда голосуют 2 независимых сенатора, республиканцы занимают 50 мест, поясняет ТАСС. Согласно Конституции США, при равном разделении голосов в Сенате решающим считается голос вице-президента. Этот пост занимает демократ Камала Харрис.
По предварительным (и пока не подтвержденным) данным, которые приводит NBC, по итогам выборов трети сенаторов, большая часть мест все же остается за Демократической партией – 48 против 47 у республиканцев.
Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы. Американская пресса сообщила о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Экс-президент и вероятный кандидат на выборах-2024, республиканец Дональд Трамп ранее раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте. Здесь люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос», заявил Трамп. По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
В Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия, заявил Трамп. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют. Экс-президент задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Позже Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии. Трамп написал в Truth Social, что республиканцы одержали 174 победы и девять поражений. «Замечательный вечер!» – отметил он, добавив, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают все возможное, чтобы преуменьшить это».
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Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
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Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
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Эксперт: После победы республиканцев Байдена ждет расследование по Украине и Афганистану
Политолог Дудаков: Республиканцы могут попытаться объявить Байдену импичмент
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В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Джо Байден превратится в «хромую утку» – и ему будет грозить процедура импичмента, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Во вторник президент США заявил, что в случае победы республиканцев для его правления настанут «ужасные два года».
«Очень высока вероятность того, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах замучают Байдена разного рода проверками. Республиканцы обещают запустить сразу несколько расследований в отношении Белого дома, в частности, по коррупции сына президента – Хантера Байдена, а также по Афганистану. Возможно, начнется расследование по Украине и другим вопросам», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
Уже весной или летом следующего года вероятна попытка республиканцев запустить процедуру объявления Байдену импичмента, прогнозирует эксперт. «Для президентства Байдена наступит очень тяжелый период – ему придется отбиваться от атак республиканского Конгресса. На этом фоне демократ Байден превращается в «хромую утку», – добавил собеседник.
Право вето, на которое рассчитывает американский лидер, может быть использовано для отмены принимаемых законодателями законов, но оно «не поможет ему защититься от расследований Конгресса», добавил Дудаков.
Во вторник президент Джо Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать «ужасные два года» для его правления. «Если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – сказал Байден.
Республиканцы уже дали понять, что в случае перехода Конгресса под их контроль Байден должен приготовиться к череде расследований своей деятельности на посту главы государства. Победа на выборах в Палату представителей или Сенат передаст законодателям-республиканцам влиятельные председательские должности в ряде комитетов по надзору, что даст им возможность инициировать расследования против Байдена, Белого дома и даже членов семьи президента.
Контроль над Сенатом и Палатой представителей зависит от относительно небольшого количества конкурентных мест. По состоянию на вечер понедельника избиратели уже отдали более 42 миллионов бюллетеней на промежуточных выборах.
Бывший президент Дональд Трамп, который проголосовал во вторник, заявил накануне, что сделает «большое заявление» 15 ноября на своем курорте в Мар-а-Лаго, где, как ожидается, он начнет свою президентскую кампанию 2024 года. Опросы общественного мнения показывают, что он пользуется беспрецедентной поддержкой среди избирателей-республиканцев.
Республиканцы вышли вперед на выборах в США
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, республиканцы вырвались вперед
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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. По результатам промежуточных выборов республиканцы берут контроль над палатой представителей.
Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов – 216 мест, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
В данный момент продолжается подсчет бюллетеней. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
Ранее сообщалось, что власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Посол объяснил желание США затянуть «войну с Россией до последнего украинца»
Посол Антонов заявил о стремлении США «снять сливки» в процессе «войны с Россией до последнего украинца»
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США готовы затянуть «войну с Россией до последнего украинца», потому что могут «снять сливки», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов выразил уверенность, что США не смогут «уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей». Он подчеркнул, что американская сторона «с маниакальным упорством» продолжает затягивать «войну на истощение», изматывая как россиян, так и украинцев с европейцами и даже рядовых американцев. «Как говорится, война с Россией «до последнего украинца», – приводит его слова РИА «Новости».
Одной из причин таких действий США, по мнению посла, является экономическая заинтересованность Соединенных Штатов – они хотят «снять сливки», продавая военную продукцию и сжиженный природный газ. «Только бизнес, ничего личного», – сказал Антонов.
Напомним, постпред России Василий Небензя указывал, что Украина стала площадкой для утилизации странами НАТО устаревшего вооружения. Кроме того, Украину используют в качестве полигона для испытания нового оружия. Также конфликт на Украине позволяет Западу рекламировать оружие, идущее на экспорт.
Байден заявил о «двух ужасных годах» в случае победы республиканцев на выборах
Президент США Байден заявил, что победа республиканцев будет означать «ужасные два года» для его правления
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Если демократы проиграют Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, заявил президент США Джо Байден.
На мероприятии по сбору средств в Чикаго Байден заявил, что в случае проигрыша демократов на выборах в Палату представителей и Сенат, два следующих года будут ужасными для его правления, передает телеканал CNN.
«Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
Как отмечает CNN, смена большинства в двух палатах Конгресса переведет президентство Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Ранее стало известно, что по результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес. В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
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Трамп призвал недовольных ходом выборов в США к протестам
Трамп рассказал о массовых сбоях в ходе выборов в США и призвал к протестам
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В ходе выборов в США наблюдаются массовые сбои, заявил экс-президент страны Дональд Трамп, призвав к протестам.
В частности, Трамп раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте, где люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос». По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Он отметил, что в Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия. Так, в округе Марикопа 20% машин для голосования не считают бюллетени. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют.
«Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте, – заявил Трамп. – В округе Марикопа в Аризоне бедствие с честностью выборов. Также в Детройте, Пенсильвании и других местах». Трамп задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Напомним, 8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Вашингтон захотел создать средства нейтрализации ядерного оружия России
«Военная мысль» сообщила о работе США по созданию средств нейтрализации российского ядерного оружия
США ведут работу по созданию средств, которые позволят поразить значительное число ядерных сил России до принятия Москвой решения по встречному удару, сообщает издаваемый Минобороны России журнал для военачальников.
Как пишет «Военная мысль», США хотят удержать мировое лидерство, для чего стремятся к сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. При этом на смену теории сдерживания в США и странах НАТО приходит теория упреждающих силовых действий.
Вашингтон хочет получить стратегическое неядерное оружие с коротким подлетным временем к цели, на которое не будут распространятся двусторонние или международные ограничения, передает РИА «Новости».
Такое оружие должно в ходе реализации стратегических наступательных задач обеспечить «поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерацией на нанесение ответно-встречного удара». Как говорится в материале, «это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности» России и потребовать «активного противодействия» угрозам.
Кроме того, сообщается, что в числе отдаленных планов США есть создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, которые должны работать по принципу разведывательного ударного комплекса, а также разработка систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия. В среднесрочной перспективе США потребуется промежуточная структура, оснащенная существующими и поступающими в войска средствами кинетического и некинетического, глобального и регионального, а также ядерного воздействия.
Напомним, Россия указала условие использования ядерного оружия: его применение гипотетически возможно только в ответ на нападение, осуществляемое с применением оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
США предложили России варианты освобождения Грайнер
Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер: Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения Грайнер
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Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, власти США «продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить ее освобождение», а также стараются добиться «улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии», передает РИА «Новости».
Спикер Белого дома добавила, что правительство США сделало «значительное» предложение российской стороне с целью разрешить нынешнюю ситуацию с «неприемлемым и несправедливым» задержанием американских граждан.
Жан-Пьер добавила, что США предложили России «альтернативные пути» решения проблемы заключенных, не получив «желаемого ответа» на свое изначальное предложение.
Белый дом не уточняет, с чем связано появление пресс-релиза.
В Кремле ранее заявили, что российское руководство не комментирует приговор Грайнер, разговор о возможном обмене должен проходить в тишине.
В августе суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Против второго срока Байдена выступили более двух третей избирателей в США
Экзитпол CNN: Свыше 70% независимых избирателей высказались против второго срока Байдена
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Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные экзитпола, опубликованного телеканалом CNN.
По данным CNN, свыше семи из десяти независимых избирателей и примерно девять из десяти избирателей, симпатизирующих республиканцам, высказались против такой перспективы. При этом менее шести из десяти избирателей, разделяющих взгляды демократов, считают, что Байден должен баллотироваться в 2024 году.
Что касается бывшего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и девять из десяти голосующих демократов заявили, что относятся к нему неблагожелательно. Среди проголосовавших республиканцев, напротив, две трети придерживаются положительного мнения о бывшем президенте, передает ТАСС.
Байден заявлял, что определится с переизбранием на второй срок после выборов в Конгресс.
Пригожин счел демократию США слишком хрупкой
В ответ на жалобы Госдепа на «российское вмешательство» в выборы Пригожин назвал демократию США хрупкой и несовершенной
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США нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на слова представителя Госдепа Неда Прайса.
Ответ Пригожина приводится на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Пригожин назвал Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Он подчеркнул, что США долге годы «хамски и нагло» вмешивались в выборы по всему миру и «разрушали великие империи, например СССР». Пригожин считает, что в связи с этим «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы».
Он посоветовал посмотреть фильм «16-й», чтобы «получить на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года». Как пояснил Пригожин, группа студентов смогла «поставить на уши всю американскую демократию». По его мнению, это свидетельствует о том, что американская система «настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».
Напомним, Прайс комментировал предыдущее заявление Пригожина о якобы имевших место попытках вмешательства России в иностранные выборы. Пригожин тогда с иронией заявил: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень». Прайс после этого обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Отметим, что «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Слова Зеленского о переговорах с Россией объяснили «подталкиванием» от США
Politico: Зеленский сделал заявление об условиях переговоров с Россией после мягкого подталкивания со стороны США
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал условия переговоров с Россией, объясняется воздействием со стороны США, сообщают источники.
Позиция Зеленского напрямую связана с «мягким подталкиванием» со стороны Белого дома. Источники отмечают, что заявление сделано через несколько дней после визита на Украину советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Указывается, что Зеленского напрямую не просили изменить позицию, но рекомендовали «показать готовность закончить боевые действия разумно и мирно», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой состоятся только после возврата под контроль Киева решивших воссоединиться с Россией территорий. До этого Зеленский говорил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
Байден на саммите G20 собрался выступить против российской СВО на Украине
В Белом доме заявили о намерении Байдена решительно выступить на саммите G20 против российской СВО на Украине
На саммите G20 глава американского государства Джо Байден собирается решительно защищать Украину и осуждать Россию, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
В Белом доме сообщили, что лидеры G20 намерены сосредоточить внимание на обширной повестке. Он заверил, что «США будут заметны за столом переговоров». При этом Вашингтон намерен тесно работать с партнерами в вопросе реагирования на последствия российской специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
Представитель администрации США указал три основных направления в американской повестке на саммите G20: последствия ситуации на Украине для мировой экономики, «инвестирование в инклюзивную экономику будущего» и «построение новой экономической экосистемы, в которой у каждой страны будут равные возможности». Байден собирается работать с союзниками над тем, чтобы обеспечить основы «более устойчивой и инклюзивной глобальной экономики».
Напомним, саммит G20 состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент России Владимир Путин в конце недели сообщит, поедет ли на саммит. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказаться от участия в саммите, если в нем будет участвовать Путин.
Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США
Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев
Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.
«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.
«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».
В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.
По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.
Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.
Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).
Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
США заявили о возможных переговорах с Россией по инспекциям в рамках СНВ-3
Представитель Госдепа Прайс сообщил о возможности переговоров с Россией по инспекциям в рамках СНВ-3
В ближайшее время могут состояться переговоры между Россией и США для возобновления инспекций в рамках СНВ-3, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс, комментируя публикацию Bloomberg о предстоящих переговорах, заявил: «Мы согласились о проведении ...встречи в ближайшем будущем». Он выразил надежду, что переговоры пройдут в конструктивном ключе и позволят возобновить инспекции. Прайс отметил, что речь пойдет только об отношениях двух стран по вопросу СНВ-3, передает РИА «Новости».
В конце октября замглавы Госдепа по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что стороны выбирают возможные даты для переговоров по возобновлению инспекций. Напомним, Россия приняла решение о временной заморозке механизма инспекций.
Как сообщал МИД России, американская сторона пыталась «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии», дают односторонние преимущества, а Москву лишают возможности проводить инспекции в США. Как пояснил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, санкции США «де-факто блокируют проведение» Россией «проверок на американской территории».