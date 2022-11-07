Минобороны опровергло сообщения о «больших потерях» морпехов в Павловке

Минобороны опровергло заявление блогеров о «больших потерях» приморских морпехов в Павловке в ДНР

В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров, сделанные якобы от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» на Угледарском направлении.

В военном ведомстве заявили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ, передает РИА «Новости».

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – подчеркнули в Минобороны России.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.

Напомним, в соцсетях появились сообщения якобы от имени бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко о последствиях боевых действий для подразделения в районе Павловки в Донецкой народной республике.