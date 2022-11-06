Сербия отвергла план ФРГ и Франции по урегулированию в Косово

Глава МИД Сербии Дачич: Власти отвергли план ФРГ и Франции по урегулированию в Косово

Сербия не принимает план ФРГ и Франции по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в ООН без формального признания Белградом, заявил глава МИД Ивица Дачич.

Дачич подчеркнул, что отправная точка плана заключается в том, что независимость Косово – уже решенный вопрос, а Сербия этого не приемлет, передает РИА «Новости».

«Вывод Совета национальной безопасности – данное предложение для нас неприемлемо, все мы проголосовали за этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь, с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно (принять)», – заключил он.

Напомним, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о решении сербов выйти из всех институтов власти непризнанного Косово. Ракич заявил, что подает в отставку с поста министра правительства. Затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны Косово.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что власти Косово должны выполнять взятые на себя обязательства в отношении сербского населения, а косовским сербам следует вернуться в местные институты власти.

Боррель посетовал на то, что нынешнее обострение в отношениях Косово и Сербии ставит под угрозу годы тяжелой работы в рамках диалога под эгидой ЕС. Боррель опасается ухудшения ситуации в регионе и за его пределами. Он призвал обе стороны не совершать односторонних шагов, способствующих усилению напряженности

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД