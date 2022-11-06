Боррель призвал Косово выполнять обязательства

Боррель призвал Косово начать формирование ассоциации муниципалитетов с большинством сербского населения

Власти Косово должны выполнять взятые на себя обязательства в отношении сербского населения, а косовским сербам следует вернуться в местные институты власти, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель посетовал на то, что нынешнее обострение в отношениях Косово и Сербии ставит под угрозу годы тяжелой работы в рамках диалога под эгидой ЕС. Боррель опасается ухудшения ситуации в регионе и за его пределами. Он призвал обе стороны не совершать односторонних шагов, способствующих усилению напряженности, передает ТАСС.

Как заявил Боррель, решение косовских сербов выйти из состава косовских институтов власти «не является решением нынешних разногласий и потенциально может привести к эскалации ситуации на местах». Он призвал их вернуться и продолжить работу.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что власти Косово должны соблюдать собственные обязательства. В частности, он призвал «немедленно продлить сроки перерегистрации автомобилей в Косово» с сербских на косовские номера. Также, по его словам, в Косово необходимо запустить формирование ассоциации муниципалитетов с большинством сербского населения – это «юридическое обязательство Косово», отказ от которого «подрывает принцип верховенства права, международную репутацию и доверие к Косово», заявил Боррель.