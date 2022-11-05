Сербы вышли из всех институтов власти непризнанного Косова

Председатель партии «Сербский список» Ракич заявил о выходе сербов из всех институтов власти непризнанного Косова

Председатель партии «Сербский список» Горан Ракич заявил о выходе сербов из всех институтов власти непризнанного Косова.

Об этом он заявил после встречи сербских представителей из Косова и Метохии в городе Звечан, сообщает телеканал TV Pink.

«Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косова, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косова. Наши решения будут в силе до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право», – передает ТАСС слова политика.

Также Ракич заявил, что подает в отставку с поста министра правительства. Затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

Президент Сербии Александар Вучич, лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик и Патриарх Сербский Порфирий обсудили ситуацию в Косове и Метохии. Также участвует первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Мы полны решимости сильно и все вместе защищать жизненно важные, национальные и государственные интересы», – отметил Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что страны Запада предложили Сербии ускорение евроинтеграции и экономические выгоды, если Белград согласится на членство Косова в ООН.