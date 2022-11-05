ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО «Град»

Антонов заявил о неспособности США истощить Россию

Посол в США Антонов заявил о неспособности Вашингтона истощить Россию помощью Украине

США не смогут «удалить» или «отменить» Россию, им также не удастся истощить ее, помогая Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов прокомментировал решение США о новых поставках вооружения Украине. По его словам, союзники Киева считают, что «решить проблему можно на поле боя», и тратят «все больше и больше сил, средств», даже «подтягивают вооруженные силы к российским границам». Он признал, что ситуация складывается крайне тревожная, передает РИА «Новости».

В результате Россия противостоит не только Украине, но и всему «объединенному Западу, который пытается подорвать устои российского государства», а также «истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы, и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене», сказал Антонов.

«Что бы американцы не делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое», – заявил он, призвав Запад вместо поставок оружия Украине искать «переговорное решение», поскольку «решить проблему полностью на поле боя невозможно». Пока США будут оказывать Украине военную поддержку, «ситуация будет отягощаться», сказал Антонов, посоветовав «внимательно посмотреть на итоги Карибского кризиса», когда «два государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу для решения проблемы».

Антонов отметил, что США не желают вести переговоры с Россией, Москва не видит в среднесрочной перспективе возможности для улучшения отношений с Вашингтоном, хотя уверена в необходимости диалога. «Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию», – сказал он.

Посол сообщил, что США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также, по его словам, США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне. Как заявил Антонов, в США рассчитывают, что «русские дрогнут». При этом американская сторона не желает увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня, поскольку «они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США».

«Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения», – заявил он.

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