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Немцев возмутили обвинения Зеленского в адрес России
Читатели Zeit раскритиковали Зеленского после слов о переговорах с Россией
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Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что Россия якобы вводит мир в заблуждение, выражая готовность к мирным переговорам.
Так, один из читателей портала Zeit напомнил, что сам Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. «Он смеется над нами? Кому-то пора в отпуск», – посоветовал он президенту Украины.
«Я что-то пропустил? Я недавно читал, что Украина сейчас не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного президента», – считает другой комментатор.
Еще один пользователь призвал объяснить Зеленскому, что конфликт нужно решать с помощью дипломатии, тем более, когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили «этого клоуна», призвал он.
«Мы реально должны верить словам человека, который отправляет украинцев на смерть? Россия несколько лет твердила всем о своих гарантиях безопасности, их проигнорировали. Вот итог», – передает РИА «Новости» текст одного из комментариев.
«Зеленский подписывает указ, запрещающий переговоры с Путиным, а теперь сетует на нежелание Москвы вести переговоры. Максимально странно», – отметил пятый комментатор.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».
Названы ошибки Шольца при визите в Китай
Политолог Лукьянов: Вашингтон не допустит плодотворного сотрудничества Германии и Китая
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Канцлер Германии Олаф Шольц пытается притащить в новую эпоху старые методы взаимодействия с партнерами, полагая, что они сработают. Но американцы этому воспрепятствуют. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя визит Шольца в Пекин.
«Очень любопытно наблюдать реакцию на визит Шольца в Пекин. Оппозиция неистовствует: канцлер нашел нового любимого тирана и повторяет с Китаем тот же путь, который привел к провалу с Россией. Бабло побеждает зло, короче», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Американцы насторожены, что правительство Германии хотя и ограничивает, но не препятствует китайским инвестициям в инфраструктуру. Зеленые и прочие высокоморальные в свою очередь требуют поднять вопрос о правах человека», – перечислил эксперт.
«В целом надо признать, что критики Шольца более последовательны, чем его сторонники. Если политика прежних десятилетий в отношении России признана стратегической ошибкой, о чем, в частности, заявил однопартиец Шольца Штайнмайер, то ссылка на прагматические интересы в случае Пекина парадоксальна», – замечает политолог.
Лукьянов также выразил уверенность в том, что Олаф Шольц «прикрывается» целью уговорить Китай дистанцироваться от России. «Они даже «честно» скажут, что это удалось – Си согласился, что нельзя применять ядерное оружие на Украине. Но, по сути, линия КНР не изменится», – отметил он.
«Китайский визит Шольца и крупной делегации бизнеса – попытка протащить в новую эпоху прежние и ранее очень выгодные для немцев подходы. Глядишь, как-то все угомонится и можно будет начать плести кусочки бизнеса as usual. Но на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Американцы это все не для того патронируют, чтобы опорный европейский союзник с главным стратегическим конкурентом шашни разводил», – заключил Лукьянов.
Ранее немецкое издание Spiegel написало, что оппозиция раскритиковала визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, поскольку тот якобы следует по тому же пути, что ранее привел к провалу в отношениях с Россией.
Сам канцлер свой визит объяснял тем, что нужно уговорить Китай дистанцироваться от России, и, вероятно, его сторонники объявят, что ему это удалось, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин согласился, что ядерное оружие на Украине применять не следует. Но на деле линию Китая это не меняет.
Напомним, Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем предложил усилить сотрудничество стран на фоне изменений и беспорядков в мире.
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Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
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Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
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Украина назвала условия «победы» над Россией
Глава офиса Зеленского Ермак объяснил украинское «понимание победы» над Россией и перечислил ее условия
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном рассказал, какие условия Киев будет считать «победой» над Россией.
Ермак заявил, что Киев «четко сформулировал понимание победы». В число условий «победы» Киев включил возвращение контроля над вернувшимися к России территориями, включая Донбасс и Крым, «компенсацию» от России, освобождение пленных, а также «возвращение мира к четкой системе международной безопасности». По словам Ермака, это «гарантии, которых требует Украина».
Он заверил, что такой подход согласован с «партнерами» Украины. «У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас до победы», – приводит его слова «Европейская правда».
Салливан прибыл в Киев в пятницу. Советник президента США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса.
Зеленский в Telegram сообщил, что наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.
«Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра
В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.
Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.
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Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
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Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.
Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.
В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.
Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве
Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.
Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.
«Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.
В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.
У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».
Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.
Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.
Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой.
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Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах
Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ
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Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.
«Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.
Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.
«Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.
Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.
«Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.
Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.
Из-за нехватки денег на Украине отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink
CNN сообщила об отключении на Украине с 24 октября 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
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В связи с недостаточным финансированием на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX, сообщили источники.
Владелец SpaceX Илон Маск выражал готовность предоставлять услуги Starlink за свой счет, но основную часть оплаты вносила Украина. Теперь Киеву трудно найти деньги на оплату Starlink. С середины лета число терминалов увеличилось с 4 тыс. до 25 тыс., при этом выросли и расходы на их обслуживание (обслуживание одного терминала обходится в 2,5–4,5 тыс. долларов в месяц), передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Частично оплату услуг Starlink для Украины осуществляют Великобритания, Польша и США, но Киеву все равно не хватает денег. Власти США продолжают переговоры с Маском о том, как должны оплачиваться предоставляемые им услуги связи.
В октябре Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.
Германия в ООН выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Германия, Австрия и Италия впервые проголосовали в ООН против российской резолюции с осуждением героизации нацизма
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На заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма, сообщил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», передает РИА «Новости».
Голосование по резолюции проходит каждый год. Обычно против выступают только США и Украина. Однако на этот раз проект резолюции не поддержали также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. По их версии, Москва якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
Лукьянцев заявил, что Италия, Германия и Австрия прежде никогда не выступали против: «На моей памяти это первый случай в истории». Он отметил, что в 2011 году среди стран ЕС произошел «раскол» по данному вопросу, часть из них выступила против резолюции, а часть воздержалась.
«Представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма. Но, видимо, политические соображения взяли верх», – сказал дипломат.
Напомним, за документ проголосовали 106 стран, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. После одобрения комитета должно пройти голосование по ней в ГА ООН, обычно это проходит в декабре.
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
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Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
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Российские войска с антидроновыми ружьями перехватили десятки БПЛА в Энергодаре
Рогов сообщил о перехвате российскими войсками с антидроновыми ружьями десятков украинских беспилотников в Энергодаре
В октябре в Энергодаре российским войскам с помощью антидроновых ружей удалось перехватить несколько десятков украинских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что антидроновые ружья приобрели на пожертвования россиян и передали военным, передает ТАСС.
В Сети обругали Бербок после слов о Путине
Пользователи Twitter потребовали уволить Бербок после слов о России
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Интернет-пользователи раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.
Один из комментаторов в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Бербок подать скорее в отставку. С каждым днем, признался пользователь, ему все более стыдно за Германию и за должность, которую занимает Бербок.
Именно вызывающая позиция главы МИД Германии, по мнению автора другого комментария, априори отвергает любую дипломатическую инициативу. Он считает, что Бербок лично виновата в том, что мирные усилия не продвигаются вперед, передает РИА «Новости».
«Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того, чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом», – добавил третий.
Каждый божий день с этим немецким правительством – это катастрофа, написал один из комментаторов.
«Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке», – возмутился читатель.
«Вы также говорили о саботаже трубопроводов «Северный поток»? Нет, конечно. Так можно говорить только когда речь идет об Украине», – заключили читатели.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».
Путин: Польша не отказалась от поглощения Украины
Задумки польского руководства об интеграции украинских земель в свой состав никуда не исчезли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий.
«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства «от моря до моря», перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что в Варшаве рассуждают о возврате украинских территорий, отторгнутых в 1939 году, но во времена СССР часть исторической российской территории отошла Украине. Это было сделано для создания общего культурного и гуманитарного пространства.
«Те территории [Западной Украины] были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением, правда, население никто не спрашивал, а там (в случае с Польшей) отторгнуты были насильственно в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому на Украине», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что единственным настоящим гарантом государственности Украины и ее суверенитета могла бы быть Россия.
Ранее бельгийские СМИ сообщали, что Варшава планирует ввести воинский контингент в западную часть Украины и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши после уничтожения ВСУ.