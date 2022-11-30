Минобороны: Террористы собрались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Генерал-майор ВС РФ Егоров: Террористы планируют ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим и позициям ВС Сирии в Идлибе

Террористы «Джебхат Ан-Нусра*» (организация запрещена в РФ) планируют нанести удары с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и позициям правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Как сообщил генерал, по информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики запрещенных в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* («Джабхат ан-Нусра»*) планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населенных пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб, передает ТАСС.

Генерал также сообщил, что в населенных пунктах Нахлая (10 км южнее Идлиба) и Джиср-эш-Шугур (30 км юго-западнее Идлиба) боевики завершили оборудование площадок и переброску на них расчетов для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В минувшее воскресенье командование ВС Сирии перебросило воинские подкрепления и бронетехнику на север провинции Алеппо для отпора ВС Турции. Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии.