|
|
Путин высказался об отмене культуры России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Отменой российской культуры занимаются неумные люди, а сама Россия, наоборот, продвигает лучшие произведения, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов.
Россия, по его словам, ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяет, но продвигает те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях, передает РИА «Новости».
«Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень», – резюмировал президент.
Так российский лидер прокомментировал работу Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с отечественными спектаклями ставит и зарубежные.
Путин, выступая на «Валдае» в конце октября, говорил, что даже в эпоху холодной войны соперничающие державы не додумывались до отмены культуры друг друга.
Россия заявила о праве сбивать помогающие ВСУ спутники
Директор департамента МИД Ермаков заявил о праве России считать используемые для поддержки ВСУ спутники законными целями
|
|
Квазигражданские спутники, которые Запад использует для помощи вооруженным силам Украины в проведении боевых операций, могут стать законной целью для России, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Ермаков указал, что Запад активно использует гражданскую космическую инфраструктуру, помогая ВСУ выполнять сугубо боевые задачи. В частности, речь идет о низкоорбитальных спутниках. Это как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает мирное использование космического пространства, сказал он. Ермаков считает, что такая ситуация требует осуждения мировым сообществом.
Он подтвердил, что указанная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России может стать законной целью для ответного поражения, передает РИА «Новости».
Ермаков считает, что Пентагон проверяет концепцию «перспективной системы управления войсками в любой точке мира». Отмечается, что у большинства стран нет эффективных средств противодействия США в этой области.
Россия выступает против использования гражданских спутников для выполнения боевых задач и призывает разработать всеобъемлющие юридически обязывающие нормы международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.
В октябре МИД уже предупреждал, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Министр обороны России Сергей Шойгу год назад подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
В Польше назвали высокой вероятность участия своей армии в боевых действиях
|
|
Возможность военных действий с участием польской армии крайне высока, заявил заместитель главы польского министерства обороны Марчин Очепа.
Вероятность того, что польская армия примет участие в войне, крайне высока, она высока настолько, что этот сценарий нельзя рассматривать исключительно гипотетически, заявил Очепа, передает ТАСС.
Замминистра ведомства пояснил, что если вероятность доходит хотя бы до 30% «с политической точки зрения», то он уже начинает к этому готовиться.
Возможность войны с участием НАТО, как и конфликта Пекина и Вашингтона, весьма высока, добавил польский чиновник. С точки зрения опыта XX века в перспективе новое десятилетие можно называть второй холодной войной.
«Риск эскалации очень серьезен», – подчеркнул Очепа.
При таких обстоятельствах Польше следует укреплять внешнюю политику и оборонный потенциал, нужно усиливать отношения с единомышленниками, причем не только с ЕС и НАТО, но и по всему миру.
Польский президент Анджей Дуда в беседе с российскими пранкерами признавался, что не хотел бы доведения отношений между Польшей и Россией до войны.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривает ли Польша возможность передачи Украине систем ПВО Patriot, поскольку батарей пока только две, и они будут «служить для защиты польского неба».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Малькевич прокомментировал статью NYT о «зверствах» российских военных в Херсонской области
Член ОП Малькевич: Киев организовал в Херсонской области постановку о «зверствах» России по типу «Бучи»
|
|
«Херсон обладает важным символическим значением. Захваченный ВСУ город – идеальное место для создания очередных провокаций со стороны киевского режима», – сказал газете ВЗГЛЯД внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, комментируя статью издания The New York Times о «зверствах» российских солдат в Херсонской области.
«Материал издания The New York Times – это попытка создать фейковый вброс, вторую «Бучу». Запад пытается разыграть информационно-пропагандистский «сериал», используя Херсонскую область как основное место действия. Один из продюсеров, определенно, Владимир Зеленский. Первая серия – это заявления лидера киевского режима о том, что на «освобожденных территориях» было зафиксировано более четырехсот военных преступлений Вооруженных сил России», – считает Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Вторая серия – заявление издания Bild о том, что было найдено 432 тела мирных жителей. Постепенно стали подключаться Reuters и СБУ, говорившие о найденных девяти пыточных. Сейчас мы можем наблюдать начало новой серии – задействована The New York Times, издание с международным брендом. Происходит попытка максимального закрепления тезиса о «зверствах» российских солдат», – акцентирует эксперт.
«В отличие от Бучи, Изюма и Купянска, Херсон – большой город. Это во многом культовое место – основанный Потемкиным и ныне захваченный укрофашистами областной центр Российской Федерации, он превратился в идеальное место для организации очередной крупной провокации», – подчеркивает собеседник.
«Киевский режим решает две задачи. Во-первых, идет реальное уничтожение врагов укрофашистов, то есть тех, кто работал в органах власти Херсонской области. Конечно, большинство уехало, но отдельные специалисты низового уровня остались. Остались и люди, работавшие в школах, в коммунальной сфере, представители общественных организаций. С ними сводят счеты. Их казнят, а потом предъявят их же тела в качестве доказательств «злодеяний» российского режима», – указывает Малькевич.
«Самое страшное заключается в том, что даже если западный фактчекер укажет на то, что кто-то из жертв (допустим, некая женщина, которая работала бухгалтером в школе или коммунальной организации) помогала России укреплять власть на этой территории, то как она могла стать жертвой ВС РФ? Ему ответят, что женщину убили за отказ уезжать», – считает эксперт.
«В этой версии есть несостыковки, но звучит складно, особенно для западного читателя, который полностью манипулируем и не имеет склонности вдаваться в «сложные материи». Они проглотят эту «правду». Западной аудитории расскажут про то, как «Мария Ивановна» отказалась уезжать на левый берег из-за нежелания покидать родные места. Расскажут про то, как «злые русские солдаты» замучили ее за самовольство», – акцентирует собеседник.
«Мы должны прекратить информационное заискивание перед Западом. Нас там никто не хочет слышать. Есть две трети Земли – Африка, Латинская Америка, Азия. Там остались вменяемые люди. Там нет оголтелой антироссийской пропаганды. Мы должны работать с ними, на их языках. Важно донести им правду о происходящих событиях», – рассуждает Малькевич.
«Необходимо отходить от западноцентричного подхода. Приведу пример: я как человек, который полгода провел на этих территориях, готов поделиться информацией со странами Европы в любой аудитории. Однако меня никто не готов слушать. Последняя попытка достучаться до Совета по правам человека ООН, который расположен в Женеве, кончилась тем, что Швейцария ввела против меня санкции», – рассказывает эксперт.
«Санкции Швейцарии не дают мне выступать в СПЧ. Формулировка подобного решения блестящая: меня «забанили» за поддержку СВО и озвучивание факта развязывания информационной войны против России. Фактически они официально заявили о том, что люди с пророссийской позицией не имеют права выступать на их официальных площадках», – подчеркивает собеседник.
«Сменить акцент необходимо: нет смысла пытаться что-то доказать Швейцарии, если она искренне не хочет нас слышать. Помимо этого необходимо требовать жесткого фактчекинга всех подобных публикаций. Нам уже неделю рассказывают про 432 тела. Пусть предъявят их. Немедленно», – акцентирует эксперт.
«Они смогут их предъявить, но лишь через определенное время. Сначала нужно всех выловить и замучить. Потом тела, безусловно, появятся. Однако если New York Times что-то утверждает, пожалуйста – пусть предъявляют данные. Они будут ссылаться на СБУ, но с каких пор мы всем верим на слово?» – подчеркивает собеседник.
«Это очень печальная реальность, потому что тела предъявят. Это будут наши люди, из которых сейчас выбивают показания. Киевский режим хочет «раскрыть подполье». Они справедливо полагают, что в Херсоне остались люди, относящиеся к России с симпатией и ожидающие нашего возвращения», – резюмирует Малькевич.
Во вторник The New York Times опубликовала развернутый материал, в котором утверждалось: украинские полицейские и местные жители якобы обнаружили захоронение «жертв российских военных» в селе Правдино к северо-западу от Херсона. В материале упоминаются останки шестерых мужчин со следами казни. «Они были украинцами», – приводит NY Times слова сотрудника украинской прокуратуры Константина Подоляка, «прибывшего для расследования». Именно потому, что «они были украинцами», жертвы и оказались «в неглубокой могиле», подчеркивает американское издание.
Неудивительно, что в том же материале упоминаются захоронения в городе Буче Киевской области, где «местные жители говорят о многочисленных казнях, устроенных российскими солдатами, чаще всего безо всякой причины».
Международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова опубликовала заявление НАТО о допустимости ударов по энергосистеме
Захарова напомнила рассуждения пресс-секретаря НАТО Шиа о допустимости ударов по инфраструктуре Югославии
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии.
В мае 1999 года Шиа спросили, почему Югославию лишают электричества и водоснабжения, если НАТО атакует якобы только военные объекты. Он ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления.
«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа, слова которого Захарова привела в Telegram.
Шиа заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича. Шиа сказал, что инфраструктура используется против народа Сербии, поэтому НАТО «отключило» водоснабжение и электричество «навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон». «Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», – сказал он.
Захарова заявила, что приводит его слова «для памяти Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».
Напомним, неделю назад после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Эксперт объяснил мотивацию Израиля поставлять вооружения Украине
Политолог Саймон Ципис рассказал, почему Израиль может начать поставлять оружие Украине
|
|
Рано или поздно Израилю придется столкнуться с теми видами иранского оружия, которые используются сейчас на Украине. Поэтому растет вероятность того, что Иерусалим начнет поставлять свое оружие Киеву. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя визит украинской военной делегации в еврейское государство.
«Украинский театр военных действий (ТВД) относительно далек от Израиля. Это не зона наших стратегических интересов, но наши военные в итоге могут не устоять перед соблазном схлестнуться на этом далеком ТВД с боевыми системами Ирана, будь это дроны-камикадзе или какие-то другие виды вооружений», – считает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
В сознании Израиля украинский ТВД постепенно трансформируется «из конфликта Киева и Москвы в конфликт между системами вооружения Ирана и Израиля», пояснил эксперт: «Поэтому поставки вполне могут начаться – не от большой любви к Украине, а из-за участия в этом конфликте иранских вооружений, с которыми нам рано или поздно все равно придется столкнуться». Ципис не исключает: кроме дронов-камикадзе, Тегеран может поставить Москве и баллистические ракеты.
Напомним, в Москве не раз подчеркивали, что в спецоперации применяется исключительно отечественная боевая техника. Однако на Западе и на самой Украине говорят об использовании российскими военными иранских беспилотников. Более того, американская пресса уверяла, что Тегеран согласился поставлять Москве баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar класса «земля-земля», вдобавок к беспилотникам Mohajer-6 и Shahed-136.
«Возможно, Россия захочет приобрести и другие иранские вооружения. Чем больше Москва будет приобретать их для использования на украинском ТВД, тем выше шансы, что Израиль начнет поставлять туда собственные виды вооружений», – считает эксперт.
Во вторник газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.
По мнению Циписа, если Иерусалим и начнет поставки Киеву, то в первую очередь это будут противовоздушные системы. «Но если Россия начнет использовать иранские наземные вооружения, то это может усложнить расклад. И тогда Израиль захочет поставить наземные противотанковые и другие системы. Если же Россия ограничится иранскими дронами, то ситуация останется без изменений», – полагает Ципис.
По его словам, в случае поставки вооружений Киеву израильскими видами оружия на месте будут управлять израильские консультанты, подчеркнул Ципис. «Система оповещения о ракетном ударе является оборонительной, а не летальной. Она предупреждает гражданских о ракетном налете. Если эта безобидная система спасет жизни украинцев, то мы будем только рады», – сказал эксперт.
Политолог также сомневается, что украинская делегация могла встретиться с представителями не только действующего, но и будущего правительства – с людьми из команды Биньямина Нетаньяху. «Израиль до сих пор пребывает в глубочайшем в истории политическом кризисе. У Нетаньяху остается всего несколько дней до окончания мандата, выданного ему для формирования правительства. Вряд ли у представителей кабинета Нетаньяху будет сейчас время для встречи с зарубежными делегациями», – предположил Ципис.
Отметим, что визит проходил на фоне публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине. Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами.
Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров показал уничтоженных бойцами «Ахмата» украинских диверсантов
Бойцы спецподразделения «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы «Ахмата» являются одним из самых эффективных и боеспособных подразделений. Им удалось полностью разгромить вражеский отряд, который пытался прорваться через ответственную территорию, сообщил Кадыров.
Он отметил, что теперь командованию ВСУ предстоит пополнить длинный список погибших в бессмысленной борьбе за западные ценности украинцев. Грандиозная «перемога», по его словам, все еще маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости.
Ранее Кадыров показал кадры отправки очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.
Глава МИД Латвии призвал Украину атаковать базы российских ракет
Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил, что Киеву нужно разрешить атаковать базы ракет в России
|
|
Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Bloomberg.
Ринкевичс считает, что Украине надо использовать оружие против баз российских ракет, в том числе аэродромов, и при этом союзники не должны бояться эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
К настоящему времени США не предоставляли Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.
Напомним, сейчас страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.
Военный эксперт Александр Бартош в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине, поскольку рассматривает возможность поставок Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
Спектакль с Ахеджаковой в Нижнем Новгороде пройдет несмотря на протесты
Концертный зал в Нижнем Новгороде заявил о намерении провести спектакль с Ахеджаковой несмотря на протесты
|
|
Спектакль «Мой внук Вениамин», в котором играет Лия Ахеджакова, отменять не собираются, сообщила пресс-служба концертного зала «Юпитер» в Нижнем Новгороде.
Как пишут «Аргументы и факты», местные жители обратились к мэру Юрию Шалабаеву с просьбой отменить спектакль из-за «позиции» Ахеджаковой «поводу проведения СВО».
Министерство культуры Нижегородской области рекомендовало концертному залу отменить спектакль. В ведомстве подчеркнули, что их позиция носит рекомендательный характер, так как спектакль ставят на частной площадке, пишет «Коммерсант».
Накануне адвокат Александр Маев сообщил, что уголовное дело о клевете против Ахеджаковой прокуратура передала в Следственный комитет. Он заявил, что это «прекрасная новость», так как в полиции дело «лежало без движения». «Мы обращали внимание, что потерпевшая – народная любимица, все, что связано с ее именем, должно быть предметом внимательного изучения», – приводит слова адвоката «Московский комсомолец».
Дело связано с тем, что соцсетях были созданы аккаунты от имени Ахеджаковой, где публиковались острые политические заявления. Также в СМИ появилась информация, что она якобы перечислила 10 тыс. долларов украинским военным. Ахеджакова сама опровергла эту информацию.
Напомним, летом театр «Современник» опроверг исключение спектаклей с Ахеджаковой из репертуара.
Разведка узнала о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о непонимании командирами ВСУ приказов наступать на Сватово
|
|
Командиры вооруженных сил Украины подали рапорты, в которых просят объяснить целесообразность наступления на Сватово при высоких потерях, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов». Как пояснил Марочко, причиной такого шага стали постоянные потери ВСУ, нехватка боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники, передает ТАСС.
Напомним, Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово. Сообщается, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.
Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Брянской области
Богомаз сообщил о горящих резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области
Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Суражском районе, площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что пожар тушат свыше 80 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд. На место пожара также направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, Брянская область граничит с Украиной. В апреле произошел пожар на на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» под Брянском.
Украина обстреляла Курскую область
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Украиной объекта энергоснабжения
Украина нанесла удар по объекту энергоснабжения в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что зафиксировано «порядка 11 прилетов». Частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. Сообщений о пострадавших нет.
Позднее глава области сообщил, что все повреждения на линии энергоснабжения устранены, подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей.
В начале ноября обстрелу со стороны Украины подверглось село Гуево в Суджанском районе. Пострадали пять человек, среди которых трое детей.
Блогеры отреагировали на возмущение украинцев из-за снега и березок в рекламе Dior
|
|
Модный дом Dior выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега, украинские пользователи в Сети обвинили бренд в поддержке России.
На снимках модели с косами позируют в белых костюмах на фоне снежной березовой рощи, многие усмотрели в этом отсылки к русским пейзажам.
При этом в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни обвинили бренд в поддержке России, в частности, спецоперации, другие – порадовались, что отмены русской культуры не произошло.
«Русский стиль», – стали писать пользователи из России под постами в аккаунте бренда в Instagram* (компания Meta* признана экстремистской и запрещена в России).
«Ура, Россия торжествует», – поддержали другие комментаторы, высказывания которых в своем Telegram-канале приводит блогер «Небожена».
Автор блога предположила, что в следующем году русскую культуру будут возвращать в мейнстрим. «Не просто так сразу несколько знаменитостей так или иначе цитировали Россию в своих образах. Отменили отмену Джонни Деппа, вернут и Россию», – отметила она.
Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева, комментируя рекламу с «Катюшами и березками», также подчеркнула, что «отменить отечественную культуру снова не получилось».
Между тем российские блогеры отмечают, что Dior может «серьезно получить по голове», поскольку гонения в комментариях уже начались.
Так пользователи с Украины сочли рекламную кампанию неуместной: «Какой позор! Продвижение стиля страны, которую Европейский парламент объявил страной-террористом!»
Ранее глава МИД Австрии заявил, что невозможно отменить Россию.
Стало известно о растущих разногласиях между ВСУ и польскими наемниками
Марочко: Между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия
Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, в рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наемниками из-за того, что помимо установленного денежного довольствия поляки получают пожертвования, экипировку и спецсредства, которые украинцы должны покупать на свои деньги. Марочко рассказал также, что поляки относятся к украинцам как людям второго сорта, что вызывает недовольство и нередко заканчивается перестрелками и драками, передает ТАСС.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области было уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
Столтенберг назвал колоссальным эффект от ракетных ударов России по Украине
|
|
Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, со своей стороны НАТО будет оказывать дополнительную помощь Киеву, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.
По его словам, несмотря на работу системы ПВО Украины, «эти удары наносят значительный ущерб», передает ТАСС.
Также Столтенберг добавил, что НАТО изучает возможности предоставить Украине новые системы ПВО, боеприпасы и обеспечить обслуживание уже переданных систем.
«Важный сигнал сегодняшней встречи, что страны НАТО готовы и будут делать больше. Помогать Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, а также предоставить больше систем ПВО. Мы должны не только передавать сами системы ПВО, но также гарантировать, что системы, которые мы уже предоставили, а это главным образом современные системы ПВО стандартов НАТО, включая NASAMS и другие, что они функционируют, то есть мы должны обеспечить запчасти, боеприпасы и обслуживание», – сказал он.
Ранее Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией накануне начала спецоперации на Украине, заявив, что альянс и Киев никогда не представляли угрозу для России.
Венгрия поставила условия для проведения комиссии Украина – НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не допустит созыва комиссии Украина – НАТО
Пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье, Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран альянса в Бухаресте.
Сийярто заявил, что Венгрия много лет требует от Украины вернуть закарпатским венграм их права, допускать созыва комиссии страна не будет. По его словам, после того, как в феврале этого года обострилась ситуация на Украине, Венгрия не поднимала этот вопрос, и не намерена этого делать до тех пор, пока не наступит мир, передает ТАСС.
Ранее президент Венгрии захотела завершения конфликта на Украине в 2023 году.
Напомним, МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа Орбана с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Сам Орбан призвал не смешивать футбол с политикой и не пытаться видеть «того, чего нет».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему шарф Орбана напугал Украину и Румынию.