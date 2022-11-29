Путин: Использование информационных технологий должно служить гарантией на судебную защиту

Современные информационные дистанционные технологии очень актуальны и востребованы, использование таких технологий должно служить гарантией на судебную защиту, а не только удобством, заявил президент Владимир Путин.

X Всероссийский съезд судей открылся в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии также принимает участие глава государства.

«Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных технологий... Но хотел бы подчеркнуть, что использование таких технологий должно служить не только удобству для всех сторон в отправлении правосудия, но и повышению гарантий прав граждан и юридических лиц на качественную, справедливую судебную защиту», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил, что современные информационные технологии позволяют дистанционное участие в судебных заседаниях, возможность ознакомиться с материалами дела, изучать документы в электронном виде.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин на Всероссийском съезде судей заявил, что система российского правосудия нуждается в повышении эффективности и доступности.